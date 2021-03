Una delle più grandi sfide dentro le nostre case è quella di combattere l’umidità. Questa ha molteplici effetti che portano anche a rovinare gli interni delle nostre abitazioni. Se si pensa all’umidità sicuramente la parte della casa che più viene colpita è il bagno. Essendo solitamente uno spazio più modesto e utilizzando spesso l’acqua calda, in questa stanza questo problema si manifesta facilmente. A questo proposito oggi vogliamo parlare di 2 piante semplicissime da mantenere che eliminano l’umidità dal nostro bagno. Queste ci aiuteranno a combattere questo fastidio permettendoci di non rinunciare a lunghe calde dolce rilassanti.

Non serve il pollice verde

La cura delle piante non è sempre cosa facile. Bisogna dedicare tempo e attenzione al verde anche se dentro casa. Ma non tutti hanno la libertà o le conoscenze per dedicarsi alla loro cura. Proprio per questo abbiamo ricercato 2 piante semplicissime da mantenere che eliminano l’umidità dal nostro bagno. Così facili da curare che non richiedono assolutamente di essere un così detto pollice verde. Così che tutti possano tenerle in casa indipendentemente dalle proprie capacità nella manutenzione delle piante.

Il filodendro

Il filodendro è una pianta perfetta per l’ambiente umido del nostro bagno. Infatti è di origine tropicale ed oltre ad essere abituata, necessità dell’umidità per crescere. L’unica accortezza che bisogna avere è quella di posizionarla in un punto del bagno dove vi arrivi la luce. Tornando al nostro problema questa attraverso le sue foglie assorbe le goccioline di acqua presenti nell’ambiente. Combattendo quindi la tanto odiata umidità. Inoltre sempre per quanto riguarda la cura è lei stessa a comunicarci le sue esigenze in termini di acqua. Se infatti ne sta ricevendo troppo poca vedremo iniziare a cadere qualche foglia.

L’edera

L’edera è una pianta molto conosciuta che siamo abituati a vedere come rampicante su alberi o strutture. Pochi sanno che determinate specie possono essere coltivate in casa senza che la invadano come potremmo immaginare. Oltre a poter abbellire il nostro bagno donando un tocco di colore, questa pianta predilige ambienti umidi. È perfetta infatti per assorbire l’umidità che si forma nel nostro bagno. Non dovremo più preoccuparci grazie a queste 2 piante semplicissime da mantenere che eliminano l’umidità dal nostro bagno.