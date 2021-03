Gli orientali, a differenza nostra, la conoscono molto bene. Questo metodo di cottura mantiene quasi intatte le sostanze nutritive degli alimenti cucinati.

È la cottura a vapore.

Bastano una vaporiera di bambù e una pentola, per un pasto rapido e sano.

Ecco qual è la cottura più salutare e veloce che in pochi conoscono.

Come cuocere al vapore

Basta recarsi in un qualunque supermarket cinese, per comprare la tradizionale vaporiera di bambù. Ce ne sono di diverse misure e sono molto economiche. Solitamente hanno due scompartimenti, uno sopra l’altro.

Per la cottura a vapore basta mettere a bollire dell’acqua in una pentola che abbia lo stesso diametro della vaporiera. Possibilmente si usi acqua non del rubinetto.

Quando l’acqua è in ebollizione, mettere la vaporiera sulla pentola. Si tenga presente che gli alimenti posti nel primo e nel secondo vassoio della vaporiera, tendono a insaporirsi vicendevolmente.

In alternativa ci sono vaporiere elettriche o altri strumenti appositi per ottenere questo tipo di cottura.

Consigli

La cottura a vapore è famosa per essere simbolo di un’alimentazione salutare. Difatti essa mantiene quasi inalterate le proprietà degli alimenti che si cucinano. La cosa sorprendente è che spesso, a seconda degli alimenti, la cottura al vapore è molto più veloce rispetto a quelle tradizionali. Si pensi ad esempio al cavolfiore o ai broccoli. Divisi in piccoli pezzi, si cuociono in massimo cinque minuti. E soprattutto non invadono la cucina con l’odore di cavolo bollito, che a molti non piace.

Inoltre è consigliato non condire gli alimenti in cottura, sia che si tratti di carne, pesce o verdura.

Visto che la cottura a vapore è per eccellenza sana, conviene condire gli alimenti una volta cotti, così da non far subire alcuna modifica alle pietanze.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

La cottura al vapore è indicata per chiunque abbia problemi di digestione, reflusso gastrico e problemi intestinali. Anche i bambini apprezzeranno di più le verdure che solitamente non amano.

Ecco perché la cottura a vapore è la cottura più salutare e veloce che in pochi conoscono.