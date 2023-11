2 piante che non hanno bisogno di acqua durante l’inverno

Non tutte le piante sono uguali, alcune non hanno bisogno di acqua mentre altre senza annaffiature e umidità morirebbero. Andiamo a scoprire 2 piante che non necessitano di acqua in inverno.

Le piante sono in grado di abbellire le nostre case, molti le hanno scoperte negli anni passati. Non tutti possono vantare un pollice verde da fare invidia, in molti casi comprare piante e vederle morire è un’esperienza piuttosto comune tra i neofiti. Più si va avanti più, invece, si riuscirà a capire come comportarsi con le piante. Oltre all’esperienza sarà importante anche lo studio. Infatti, ogni pianta ha delle sue peculiarità che andranno rispettate per permettere loro di sopravvivere al meglio. Alcune vogliono più acqua mentre altre si accontentano di un bicchiere ogni tanto. Oggi si andrà alla scoperta di 2 piante da non bagnare affatto, specialmente durante il periodo invernale per non causare loro la morte. Ma quali sono queste piante così resistenti alla siccità? Il Lithops e il Myrtillocactus Geometrizans. Capiamo adesso come coltivarle al meglio.

2 piante che non hanno bisogno di acqua

La prima pianta di cui si tratterà è simile ad un sasso e si chiama Lithops. Facile da coltivare, spesso viene venduta in vasetti piccolini. Questi andranno cambiati con un vasetto di dimensioni maggiori solamente quando la terra sembrerà esaurita. Il Lithops è una pianta adatta a chi ha poco tempo a disposizione per prendersene cura. Sarà sufficiente sistemarlo in una stanza soleggiata e non troppo fredda dal momento che sopravviveranno a temperature non inferiori ai 7 gradi. Il Lithops, poi, non necessita di grandi annaffiature anzi, molto meglio non annaffiare affatto. Specialmente durante il periodo invernale, infatti, annaffiare significherebbe condannare a morte la pianta. Attenzione anche alla luce diretta del sole che andrebbe evitata.

Myrtillocactus Geometrizans

Il Myrtillocactus Geometrizans è un esemplare messicano di cactus crestato. Si inserisce bene tra le 2 piante che non hanno bisogno di acqua. Molto bello esteticamente è anche semplicissimo da coltivare. Ama temperature al di sopra dei 10 gradi e nel periodo estivo andrà annaffiato regolarmente. Diverso discorso per il periodo invernale quando la pianta andrà a riposo. In inverno, le irrigazioni del Myrtillocactus Geometrizans andranno assolutamente sospese. Si consiglia di utilizzare terricci per cactus ed evitare vasi privi di buchi sul fondo. Infatti i marciumi radicali aono un problema molto diffuso che potrebbe causare un grave danneggiamento alla pianta.

