Questi tagli di capelli più in voga nel 2024 ringiovaniscono e sono davvero trendy

Tagli e colori di capelli possono farci sembrare più giovani o, al contrario, invecchiarci terribilmente. Ecco quali sono i tagli di capelli e le colorazioni che più saranno in voga durante questa stagione fredda.

Le donne spesso hanno uno strano rapporto con i loro capelli, chi li vuole ricci ma li ha lisci e viceversa. Si dice che quando si prospetta un cambio radicale di vita i capelli siano i primi ad essere utilizzati come vittime sacrificali. Cambiare taglio e colore, infatti, è la prima fase legata ad un cambiamento. Tra i tagli da scegliere in questa stagione autunno/inverno ne troviamo alcuni che potrebbero donare alla maggior parte dei visi e, soprattutto, che ringiovaniscono. Ringiovanire grazie ad un taglio di capelli è uno dei modi per apparire sempre al meglio. Ma quali saranno questi fantomatici tagli di capelli capaci di farci sembrare più giovani anche a 50 e 60 anni?

Questi tagli di capelli più in voga nel 2024 ringiovaniscono

Tra i tagli di capelli più gettonati troviamo quelli capaci di dare volume anche alle punte. Tra questi il bob pari e mosso conosciuto come French bob, un taglio perfetto per qualsiasi età dal momento che sarà sufficiente imparare a portarlo secondo il proprio stile. Tuttavia attenzione dal momento che se scelto con poca attenzione il caschetto potrebbe anche invecchiare il viso. Bisogna davvero cercare un bob perfetto che riesca a migliorare e a far risaltare i punti forti del volto celandone quelli più problematici. Un altro cavallo di battaglia in campo capelli è la frangia tornata prepotentemente di moda negli ultimi anni. Sicuramente un modo per migliorare il volto senza stravolgere eccessivamente la capigliatura. Anche il capello corto sarà una vera tendenza dell’autunno/inverno con tagli che ricorderanno in parte un mullet. Una stagione che non prevede mezze misure neanche per i capelli. Niente lunghezze alle spalle, i capelli devono essere lunghissimi o corti.

Colore

Tra le tendenze legate ai colori dei capelli troviamo il bicolor. Dal castano al platino passando per il classico biondo. Tornerà molto in voga anche il castano, meglio se con effetti naturali. Ottimi anche tonalità caffè e cioccolato. Abbiamo visto perché questi tagli di capelli più in voga nel 2024 ringiovaniscono.

