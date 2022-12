La stella di Natale sta già perdendo le foglie? Attenzione all’errore più comune che rovina la pianta

Come avere una stella di Natale bella, fiorita e in salute per tutto l’inverno? Ecco l’errore più comune e anche piuttosto banale che in molti commettono senza saperlo e che potrebbe far morire la nostra pianta.

A dicembre le case si addobbano per le feste! Tra decorazioni, alberi e regalini sotto l’albero anche le piante ornamentali hanno la loro importanza. Simbolo delle festività natalizie, la stella di Natale è uno dei doni più gettonati da portare alle persone più care, ma anche ad amici e conoscenti. Nel linguaggio dei fiori, questa meravigliosa creatura vegetale rappresenta lo spirito di rinascita e di serenità. Inoltre, la stella di Natale simboleggia anche l’umiltà, la saggezza e il rispetto e l’amore verso il prossimo. Insomma, è la pianta delle festività natalizie per eccellenza e averla in casa è una vera ricchezza.

Perché questa pianta non durano a lungo?

La stella di Natale è una specie che può durare all’incirca 8 settimane. È una pianta piuttosto delicata e sicuramente non può resistere a lungo senza attenzione e cura. Tuttavia, può succedere di dover fare i conti con foglie ingiallite e che cadono velocemente. In queste situazioni possiamo mettere in atto una serie di astuzie per far rinvigorire la pianta e farla fiorire nuovamente. Se la stella di Natale sta già perdendo le foglie allora dobbiamo agire subito cercando di capire innanzitutto le possibili cause.

Quali possono essere le cause della caduta delle foglie?

Un classico colpo di freddo è una delle cause più comuni che porta alla rovina della stella di Natale. Non solo l’uomo ma anche i vegetali subiscono le mutazioni climatiche. Dunque, un ambiente troppo freddo, umido o eccessivamente secco potrebbe essere letale per la pianta. Mai posizionare la stella di Natale nei pressi di una fonte di calore (il termosifone, ad esempio). Quando la pianta inizia a perdere le sue foglie potrebbe aver subito uno shock termico, quindi passando da un momento caldo a uno freddo, o viceversa. Sbagliare la posizione ottimale della pianta è tra gli errori più banali ma molto comuni che in tanti commettono senza neanche saperlo. Esporre la stella di Natale sopra il davanzale, ad esempio, è un’azione da evitare giacché correnti d’aria fredda improvvisa potrebbero danneggiare sia le foglie che il fusto.

La stella di Natale sta già perdendo le foglie? Attenzione all’acquisto!

Al momento dell’acquisto bisogna stare attenti ad alcuni aspetti che spesso sottovalutiamo, magari per mancanza di tempo. Ad ogni modo, basta poco per scegliere la pianta giusta. Ecco i consigli da tenere sempre in mente. Controllare che il terreno sia umido ma non troppo bagnato. Queste specie soffre molto la presenza di ristagni d’acqua. Controllare le foglie. Non devono avere macchioline scure e devono essere intatte e dal colore intenso. Bisognerebbe evitare l’acquisto delle piante tenute fuori per esposizione, soprattutto quando le temperature sono piuttosto fredde. Inoltre, si consiglia di non far toccare mai le foglie ai vetri delle finestre. Per quanto riguarda le annaffiature bisognerebbe ricordare che la stella di Natale fa parte della famiglia delle succulente e per questo motivo non necessita di molte dosi di acqua. Annaffiare solo quando il terreno appare asciutto completamente.

Altra piccola astuzia per far durare di più la stella di Natale: eliminare subito l’imballaggio di cellophane e carta decorativa. Questi materiali potrebbero favorire l’umidità. Per scongiurare la caduta delle foglie anche la luminosità è importante. La stella di Natale è una di quelle piante molto sensibili alla luce (anche a quella artificiale). Dunque, soprattutto nel suo periodo di fioritura (da ottobre a dicembre) sarebbe preferibile farla restare più tempo al buio e meno alla luce. Infine, anche il terriccio non è da sottovalutare. Si consiglia uno di quelli più leggeri e drenanti. In molti casi basta aggiungere al terriccio universale della sabbia.