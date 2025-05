2 orologi di lusso che valgono più dell’oro: se li rivendi guadagni una fortuna!

L’acquisto di orologi di lusso, per chi può permetterselo, non rappresenta soltanto un vezzo. Per molti, infatti, si tratta di un vero e proprio investimento sul lungo periodo. Il motivo? Il loro valore potrebbe aumentare nel tempo. Ci sono alcuni modelli che valgono un occhio della testa e potrebbero far guadagnare una somma decisamente maggiore di quella utilizzata per l’acquisto.

L’importante, ovviamente, è conservare gli orologi in ottime condizioni e perfettamente funzionanti. Scopriamo quindi quali sono alcuni dei marchi e dei modelli il cui valore potrebbe aumentare nel tempo.

2 orologi di lusso il cui valore potrebbe aumentare nel tempo

Quando acquistiamo un prodotto di lusso, dobbiamo sempre considerare che il suo valore potrebbe crescere nel tempo, specialmente se appartiene a brand noti e storici. Un esempio? Uno degli orologi di lusso il cui valore potrebbe notevolmente crescere negli anni c’è il Patek Philippe.

Secondo i collezionisti e gli orologiai, un modello di questo brand può arrivare persino a raddoppiare il proprio valore negli anni. D’altronde, è tra i più prestigiosi e ambiti al mondo. Modelli come Nautilus e Calavatra sono noti per la rarità e l’elevato pregio e possono arrivare a costare fino a 124.000 euro.

Il Rolex: quanto valgono gli esemplari più rari?

Quando si parla di orologi di lusso, tutti pensano istintivamente al, che si è imposto nell’immaginario collettivo come uno dei prodotti di maggiore qualità sul mercato. Proprio per questo, il valore di ciascun modello di questo marchio tende a crescere notevolmente con il passare del tempo. Ad esempio, i modelli Rolex Day-Date, Gmt-Master e Datejust, tra i più apprezzati dagli appassionati, possono arrivare a costare tra i 35.000 e i 44.000 euro. Molto ricercato è anche il Rolex Submariner ref.14060, progettaro per durare a lungo.

Insomma, chiunque possiede uno di questi esemplari dovrebbe prestare molta attenzione e conservarlo con cura, perché un giorno questi orologi di lusso potrebbero essere rivenduti a cifre esorbitanti.