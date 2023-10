I guadagni di Matthew Perry star appena scomparsa di Friends: quanto ha speso per la riabilitazione e per la beneficienza

È scomparso ieri uno degli attori più amati della televisione che ha fatto parte della sitcom Friends. Una vita spesa per la recitazione ma anche con tanti problemi di salute. Un vuoto immenso che sarà difficile colmare.

Certe volte il successo è controproducente. Ti abbaglia, ti fa perdere i punti di riferimento. E così è stato per Matthew Perry che ha iniziato la sua carriera cinematografica e televisiva sin dall’adolescenza per poi diventare una autentica star. La serie tv Friends è stata una delle più seguite nel Mondo e non solo negli anni Novanta. Ha portato nelle tasche degli attori che vi hanno partecipato da protagonisti più di 100 milioni di dollari. Denaro che la maggior parte di loro ha reinvestito creando case di produzione alla ricerca di nuovi talenti.

All’inizio dell’avventura di Friends, Matthew Perry e gli altri protagonisti venivano pagati 22.500 dollari a puntata. Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Courtney Cox e David Schwimmer, insieme a Matthew Perry, arrivano a guadagnare 1 milione di dollari a puntata. E questo in una serie che arriverà fino alla decima stagione rendendoli ricchi oltre ogni aspettativa. Matthew Perry viveva in una villa sulle colline di Hollywood con vista oceano, una splendida dimora pagata 15 milioni di dollari.

Un libro di successo per un artista baciato dal successo

Ed è proprio in questa casa che i soccorsi lo hanno raggiunto avvisati dal suo assistente che non riusciva a mettersi in contatto con lui nonostante le tante chiamate. Il caso ha voluto che l’attore si trovasse da solo in casa mentre faceva il bagno nella jacuzzi dove sarebbe annegato. Si sospetta che un attacco cardiaco possa aver contribuito all’incidente.

Matthew Perry aveva pubblicato nel 2022 un libro di memorie diventato immediatamente best sellers. Il titolo, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, spiega ampiamente come la serie che gli ha dato la popolarità sia diventata incredibilmente il suo peggior nemico. Nel libro di memorie sono raccontate storie di dipendenza da farmaci e alcol cominciate nel 1997 quando un incidente con la moto d’acqua gli aveva portato tanta sofferenza fisica. Nel libro vengono descritti momenti drammatici, intere serie della sitcom girate senza che lui ricordasse poi nulla di quanto successo. La casa da milionari nelle colline di Hollywood è stata trasformata per lunghi periodo in un ricovero per chi soffriva di dipendenze. Matthew Perry ha speso più di 9 milioni di dollari in riabilitazioni e ha trascorso parte della sua vita partecipando a sedute di gruppo per la condivisione delle esperienze e dei problemi vissuti.

I guadagni di Matthew Perry star appena scomparsa di Friends

Per queste ragioni da anni l’attore canadese supportava tramite la sua celebrità e il suo denaro numerose associazioni che si occupano di dipendenza. La beneficienza ha sempre fatto parte della sua vita. L’idea di creare una collezione di magliette e gadget con le scritte di tutte le battute più divertenti della sitcom è nata proprio per aiutare chi soffre.

Molti dei suoi guadagni sono stati devoluti all’OMS per la lotta al Covid e la reunion organizzata con il cast ha avuto come scopo quello di rilanciare la sua immagine in quest’ottica. Nonostante abbia sofferto fin da giovane di numerosi problemi, l’idea di aiutare gli altri non lo ha mai abbandonato. E anche se certe volte sembrava scortese con i fotografi, nel privato secondo ciò che dicono gli amici, Matthew Perry era sempre un’altruista. Ci ha fatto compagnia per tanti anni con la sua ironia e la sua disillusione. La notizia della sua scomparsa lascia i suoi ammiratori sconvolti, nella tristezza del pensiero che non lo si vedrà mai più protagonista con una delle sue battute intelligenti e cariche di humor.