A volte, nella vita bisogna essere umili e trarre preziosi insegnamenti dalle parole di chi ha successo. Infatti, imparare non solo il metodo ma anche la mentalità delle persone vincenti è molto importante per diventarlo a propria volta. Quindi, meglio aprire le orecchie e cercare di assorbire il più possibile da loro. Proprio a questo scopo, riporteremo delle interessanti citazioni di persone note per aver aiutato migliaia di investitori in tutto il Mondo a gestire meglio i propri soldi e a capire come comportarsi in caso di grosse perdite. Vediamo, dunque, gli insegnamenti che ti permetteranno di gestire al meglio i tuoi risparmi.

2 frasi che ti insegneranno a gestire meglio i tuoi soldi: “il denaro è come il letame, devi spargerlo in giro, altrimenti puzza”

Questa nota citazione è attribuita a Paul Getty, un noto industriale britannico. Il suo significato non sta in un invito alla liberalità. Infatti, ciò che lui vuole dire è che il denaro non deve mai essere fermo. Bisogna, dunque, sempre reinvestirlo in modo tale da creare altra ricchezza.

Un insegnamento importante che molti, forse per paura, stentano spesso ad applicare. Un vero peccato, considerando che la vera ricchezza si crea anche in questo modo e certamente non soltanto accumulando stipendi su stipendi. Senza prendersi un minimo di rischio, sapendo ovviamente ciò che si fa, difficilmente si diventerà davvero benestanti.

“Non spendere mai i tuoi soldi senza averli guadagnati”

Questa è una frase del presidente americano Thomas Jefferson. Il suo significato è semplice e intuitivo. Molte persone tendono a fare previsioni sul proprio futuro in base al denaro che sperano di guadagnare.

Si tratta di un errore molto grande e che potenzialmente può creare danni enormi. È sempre meglio non dare niente per certo quando si fanno programmi. La vita, infatti, è imprevedibile. Nulla ci assicura che non perderemo la fonte di guadagno su cui stiamo puntando così strenuamente, specialmente se questa è frutto di investimenti, che non hanno mai piena garanzia di riuscita. Ecco, dunque, 2 frasi che ti insegneranno a gestire meglio i tuoi soldi.

Lettura consigliata

2 cellulari che valgono anche 2.000 euro