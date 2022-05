Curioso ma anche da non sottovalutare come ci sia un piccolo ambiente di casa che rappresenta un pericolo potenziale per tutta la famiglia. Senza tenere in sospeso i nostri Lettori, creando anche patema, diciamo subito che questo microambiente altro non è che il box doccia di casa. Pericoloso, perché secondo le ultime statistiche è uno dei luoghi maggiormente a rischio infortuni della casa. Il famoso scivolamento a causa del sapone o dello shampoo, che ci porta a cadere, facendoci del male. Il pericolo viene anche dallo sporco che si annida quotidianamente su tutte le sue superfici. Essendo uno dei luoghi più frequentati e deputato a levare lo sporco di dosso di tutta la famiglia è un vero e proprio ricettacolo di microbi. Attenzione che il nostro nemico potrebbe essere anche il calcare che si deposita dentro. 2 errori gravissimi che permettono al calcare ma anche all’igiene eccessiva di impadronirsi del nostro box doccia.

Quelle famose macchie nere negli angoli della struttura

Il box doccia potrebbe essere uno di quei luoghi di casa che puliamo o meno. Non per ignoranza, ma nella convinzione che con tutta l’acqua che ci scorre dentro, sia uno dei posti meno sporchi. Invece, quelle famose macchiette nere che vediamo depositarsi al suo interno, sarebbero da tenere in particolare considerazione. Perché come ricordano gli esperti, non si tratta di semplici macchie di sporco, ma di pericolosi depositi di muffa. Che se lasciata lì, potrebbe non solo rovinare la struttura, ma soprattutto causarci problemi di salute. Combattiamola quindi il prima possibile, con la varietà di detergenti che possiamo trovare in commercio, ma anche con il classico segreto della nonna. Un bel mix di aceto bianco, bicarbonato e limone.

2 errori gravissimi che permettono al calcare e allo sporco di impossessarsi del box doccia rovinandolo

Colti da un improvviso impeto di pulizia, potremmo anche incappare in un errore di eccesso e non di difetto. Se abbiamo appena visto che non pulire la muffa potrebbe costarci caro, anche usare troppi detersivi potrebbe non essere cosa saggia. Soprattutto se parliamo di prodotti chimici, che lasciati troppo agire sulle superfici, potrebbero anche rovinarle. Capita di nebulizzare magari dei prodotti sulle superfici del box doccia. Per poi andarcene e dedicarci ad altre pulizie della casa e del bagno. Errore abbastanza grave perché potrebbe permettere ad alcuni prodotti di danneggiare lo smalto e le superfici della struttura. La cosa migliore da fare è mettere un timer al telefono, oppure ricordare ai nostri dispositivi elettronici che abbiamo la doccia da risciacquare.

