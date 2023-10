Quanto costa una vacanza a Bali? Ecco i pacchetti volo + hotel e il costo della vita

Bali è la meta da sogno in cui molti vorrebbero dirigersi. Tuttavia, ci si potrebbe frenare di fronte all’incertezza circa i costi della vacanza. Per cui, vediamo quanto si spende per l’aereo e il pernottamento e cosa vedere qui.

Bali è un’incantevole isola dell’Indonesia, situata nella parte sud est dell’Asia. È probabilmente la meta turistica più gettonata dello Stato, per le sue bellezze e i paesaggi nascosti. Non a caso, in questa terra abbondano gli scorci naturali, le spiagge iconiche e la cultura. Oltre alle attività e i passatempi praticabili, ti servirà sapere anche i prezzi del viaggio. Perciò, vediamo quanto costa una vacanza a Bali e cosa offre questo luogo lontano.

Le tappe e i luoghi da visitare

Quando si pensa a Bali vengono subito in mente le magnifiche spiagge che delimitano l’isola. In effetti i litorali famosi non mancano, anche se trovare la sabbia fine non è facile. Green Bowl e Pandawa, comunque, sono certamente tra le più attrattive. Sosta obbligata per gli amanti delle vedute spettacolari è, invece, Uluwatu. In questo punto sorge un famosissimo tempio, il cui accesso si dovrebbe riservare solo ai fedeli. In ogni caso, dalla cima della scogliera si può godere di una vista mozzafiato sull’Oceano Indiano.

Altra destinazione singolare e tutta da scoprire è Ubud. È una località vivace e immersa in una foresta popolata da numerose scimmie. Il contesto naturale è splendido, così come la cornice storica e artistica. Ci sono musei, templi e piccoli villaggi in cui vivere ancora le vecchie tradizioni. Il viaggio nel passato continua presso le tombe di Gunung Kawi. Questi memoriali scavati nella roccia sono raggiungibili scendendo per una lunga scalinata. Attorno alla gola in cui si trovano si può ammirare il paesaggio formato dalle terrazze di riso.

Quanto costa una vacanza a Bali? Ecco tariffe e spese medie

Per svelare i prezzi di una vacanza a Bali abbiamo preso come riferimento il sito di Volagratis. Qui si trovano offerte per hotel e villaggi, con voli in partenza da Milano. Per esempio, un pacchetto per cinque notti, a dicembre con volo incluso al Sol Kuta, partirebbe da 1.151 euro a coppia. Tariffe simili per il Golden Tulip Jineng Resort (1.145 euro), mentre all’Atta Mesari di Ubud si spenderebbero dai 1.829 euro in su per due, a gennaio.

Vivere a Bali non è così dispendioso. Infatti, affittare un appartamento con una camera da letto in centro città costerebbe in media 590 euro. Per uscire a cena in un ristorante normale, invece, si spenderebbero circa 21 euro in due. Infine, un abbonamento mensile ai trasporti costerebbe sui 7,70 euro.