È in arrivo la grande eclissi solare, fortuna e ricchezze imprevisti per 3 segni zodiacali 

La settimana in corso è ricca di eventi astrologici sensazionali. Sono in molti a pensare che questi non abbiano alcuna influenza sulla vita di tutti i giorni. Ma fu un pensatore a dimostrare che questo non era vero.

Si trattava di Talete, presocratico accusato di perdere tempo in studi sui pianeti privi di rilevanza di qualsiasi pratica. Così, studiando alcuni meccanismi celesti, riuscì a prevedere un’annata estremamente propizia per le olive. Comprati tutti i territori di Mileto, li rivendette a prezzo moltiplicato. In questo modo rispose a quanti sostenevano che lo studio dei pianeti non avesse rilevanza pratica. Anche l’oroscopo muove da alcune considerazioni simili. E poiché sabato 14 ottobre è in arrivo la grande eclissi solare anulare, fortuna e ricchezze potrebbero favorire alcuni di noi, visto che le armonie celesti sono in movimento.

Toccare il cielo con un dito: dal risparmio di energie fisiche all’investimento in passione

Si dice che il lupo perda il pelo, ma non il vizio. Per il Leone questo fine settimana sarà il momento giusto per brillare. Come un fuoco che arde sotto la cenere, il loro ego è sempre pronto a esplodere. Il loro investimento è sempre stato uno: sé stessi. Questo li ha portati all’accusa di essere persone accentratrici. In realtà conoscono le leve del proprio animo. La loro energia è in piena fase espansiva. Il picco delle Tauridi è un evento che testimonia che il treno è in arrivo. Va preso prima di pentirsene.

I figli dell’aquario hanno investito tempo e risorse in un progetto a lungo termine. La messe non è ancora giunta, ma uno dei primi gustosi e succosi frutti, sì. Questo week end riceveranno un dono inatteso. Nulla di materiale, ma un insegnamento davvero importante. La strategia, d’altronde, è l’arte del guerriero. E per metterla a punto serve una conoscenza approfondita di tutti gli elementi. Dovranno custodire questo piccolo tesoro da parte e farlo fruttare. Anche la più grande foresta, infatti, è nata dal primo seme.

È in arrivo la grande eclissi solare, fortuna e ricchezze potrebbero favorire alcuni di noi

Il segno del Capricorno uscirà da una crisi di dubbi durata almeno due settimane. La presenza della luna nuova di fronte al sole indica un nuovo inizio. Si sentiranno parte di un piano maggiore, che potrebbe rispondere al nome di destino. È il momento di brillare dopo aver passato momenti di oscurità. D’altro canto si vive una volta e basta, e a nessuno piace invecchiare pensando a rimpianti e rimorsi. L’eclissi solare anulare sembra l’inizio di questa rinnovaata consapevolezza.

