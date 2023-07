Settimana difficile sul Ftse Mib che ha visto una parte centrale da panico con un ribasso in tre sedute come non si vedeva da marzo 2023. Eppure non sono mancate occasione ne’ al rialzo ne’ al rialzo anche tra le aziende a media capitalizzazione. Ecco, quindi, 2 azioni MidCap che si sono mosse più dell’8% al rialzo e al ribasso al termine della settimana di contrattazioni. I titoli azionari in questione sono Saras e Safilo Group di cui adesso andremo a valutare gli scenari di medio periodo.

Tra le 2 azioni MidCap che si sono mosse più dell’8% Saras ha stupito tutti al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Saras (MIL:SRS) hanno chiuso la seduta del 7 luglio in rialzo dello 0,08% rispetto alla seduta precedente, a quota 1,2460 €.

Come abbiamo scritto qualche giorno fa, la speculazione ha messo le ali al titolo Saras che in una settimana ha portato a casa un guadagno di circa il 10%. Nonostante ciò, però, il futuro del titolo rimane incerto. Come si vede dal grafico, infatti, la forte area di resistenza a 1,26 € non cede e questa difficoltà potrebbe essere propedeutica a una nuova fase ribassista che potrebbe riportare le quotazioni in area 1 €.

Qualora, invece, si dovesse partire al rialzo, lo scenario più probabile, mostrato in figura, prevede il raggiungimento di quotazioni che non si registrano da oltre 15 anni.

Per le azioni Safilo Group le cose si potrebbero mettere veramente molto male: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Safilo Group (MIL:SFL) ha chiuso la seduta del 7 luglio a quota 1,138 €, in rialzo dello 0,89% rispetto alla seduta precedente.

La chiusura settimanale potrebbe mettere in grosse difficoltà il titolo. Come si vede dal grafico, infatti, ha ceduto il supporto chiave in area 1,195 € e questo potrebbe essere foriero di cattive notizie. A meno di un pronto recupero, infatti, le quotazioni di Safilo Group potrebbero accelerare secondo lo scenario mostrato in figura.

Viceversa, l’immediato recupero del supporto potrebbe favorire la ripresa delle quotazioni. Per una definitiva inversione al rialzo, invece, pptrebbe essere necessaria una chiusura settimanale superiore a 1,64 €.