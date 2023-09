Il lavoro, oppure anche solo l’hobby, di investire in Borsa spinge gli investitori alla ricerca di opportunità di guadagno. Uno dei metodi più comunemente utilizzati è quello di selezionare azioni in ipervenduto. In questo caso, infatti, aumentano le probabilità che si possa assistere a un rialzo, fosse anche solo un rimbalzo. Tuttavia, questo metodo non è esente da errori. Ad esempio, tra le quelle a grande capitalizzazione ci sono 2 azioni in ipervenduto che continuano a scendere: FinecoBank e Intercos. Quale potrebbe essere lo scenario più probabile per questi titoli azionari?

Tra le 2 azioni in ipervenduto che continuano a scendere FinecoBank è sicuramente il caso più clamoroso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 8 settembre a quota 11,70 €, in ribasso dell’1,76% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Le conseguente della del supporto in area 12 € si sono manifestate spingendo le quotazioni a perdere fino a oltre il 4%. Tuttavia, il titolo ha reagito molto bene recuperando quasi tutta la perdita e chiudendo suo massimi. Questa reazione potrebbe essere la conseguenza del forte supporto in area 11,26 € che potrebbe favorire l’ascesa delle quotazioni.

Qualora, invece, questo supporto dovesse cedere ci potrebbero essere elevate probabilità di vedere le azioni FinecoBank scendere sotto la quota psicologocia dei 10 €.

Ottima prova di forza, ma anche di debolezza delle azioni Intercos: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Intercos (MIL:ICOS) ha chiuso la seduta del 8 settembre a quota 13,00 €, in ribasso dello 0,61% rispetto alla seduta del giorno precedente.

L’ultima seduta di contrattazioni è stata a due facce. Da un lato abbiamo registrato, per il secondo giorno consecutivo la tenuta del supporto in area 12,94 €- Dall’altro l’incapacità del titolo di accelerare al rialzo visto il forte ritracciamento dai massimi.

Possiamo, quindi, concludere quanto segue. Ci sono due livelli da monitorare con attenzione, 12,94 € sotto il quale potrebbe prendere piede la proiezione ribassista (linea continua) e 13,48 € il quale i rialzisti potrebbero prendere il sopravvento (linea tratteggiata).

