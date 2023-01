Un ricco dividendo è il sogno di molti investitori che, in ottica di lungo termine, preferiscono acquistare titoli azionari che garantiscono ottimi rendimenti. Siamo, quindi, andati a individuare 2 azioni del Ftse Mib con dividendo superiore al 15%. Stiamo parlando di Edison R e Autostrade Meridionali.

2 azioni del Ftse Mib con dividendo superiore al 15%

Tra tutte le azioni quotate a Piazza Affari ce ne sono due che nel corso del 2022 hanno staccato un dividendo superiore al 15%. A leggere questo numero molti investitori potrebbero pensare di avere trovato la soluzione perfetta per un investimento. La realtà, però, è più complessa di quello che sembra. Prima di buttarsi a capofitto in situazioni che potrebbero anche diventare pericolose, quindi, bisogna analizzare tutti gli elementi disposizione.

È vero che Edison R e Autostrade Meridionali hanno reso felici i propri azionisti con un rendimento così importante, ma è anche vero che potrebbe esserci trattato di un evento eccezionale. Andiamo, quindi, ad analizzare i due casi separatamente.

Edison R ha staccato un dividendo unitario di 0,285 euro per ogni azione di risparmio. In questo somma è incluso il dividendo pregresso non corrisposto nei quattro anni precedenti e la maggiorazione per il dividendo privilegiato relativo all’esercizio 2021 del 3% rispetto al dividendo delle azioni ordinarie. Si comprende, quindi, che il rendimento di oltre il 20% ai prezzi attuali difficilmente potrà essere ripetuto nei prossimi anni.

Autostrade Meridionali, invece, ha deciso di distribuire parte della “Riserva Straordinaria” per complessivi 140 milioni di euro per un dividendo di 32 euro per azione corrispondente a un rendimento del 15,9% (NB all’atto dello stacco il titolo quotava oltre 40 euro). Anche in questo caso, quindi, una distribuzione tale del dividendo potrebbe essere difficilmente sostenibile nei prossimi anni.

Per rendimenti più sostenibili negli anni si rimanda all’articolo Ftse Mib: i 5 migliori dividendi di Piazza Affari con rendimenti fino all’8%. Per i peggiori titoli in termini di dividendi, invece, si consiglia I 5 titoli azionari del Ftse Mib da non comprare se si punta a dividendi alti e stabili.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Edison R

Attualmente le medie sul titolo sono incrociate al rialzo e nonostante il ribasso che ha fatto di Edison R uno dei peggiori della seduta del 6 gennaio, la tendenza in corso rimane rialzista.

Vista l’area di minimo realizzata prima del rialzo in corso, solo una chiusura giornaliera inferiore a 1,35 euro potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista e fare invertire la tendenza al ribasso.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Autostrade Meridionali

Dopo la distribuzione del maxi dividendo e l’annuncio dell’aumento delle tariffe autostradali, il titolo ha continuato nella sua corsa. Tanto che, correggendo per il dividendo distribuito, il titolo è andato incontro a un forte rialzo. Le ultime 4 sedute, però, sono state tutte al ribasso. Ciò potrebbe preannunciare un’inversione di tendenza ribassista in arrivo. Prestare molta attenzione.