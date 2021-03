È in scadenza il 12/03/2021 il concorso per la copertura di 18 posti nel profilo istruttore tecnico e manutentivo al comune di Trieste. I concorrenti vincenti riceveranno un trattamento economico corrispondente alla categoria C, posizione economica C1.

In termini concreti lo stipendio iniziale annuo lordo sarà di circa 23.200 euro oltre agli assegni previsti dalla legge. L’istruttore tecnico opera, di norma, nel settore dei lavori pubblici e dell’urbanistica con funzioni di organizzazione. Come partecipare alla procedura per 18 posti di lavoro in questa bellissima città?

Requisiti per l’accesso

I requisiti per l’accesso devono essere posseduti entro la data di scadenza del bando indicata sopra. Oltre ai requisiti comuni a tutti i concorsi quali la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti civili e politici verifichiamo i requisiti dei titoli. Il titolo di studio minimo da possedere è il diploma di scuola secondaria superiore di perito edile o geometra.

È ammesso al concorso per 18 posti di lavoro in questa bellissima città chi non avendo tale titolo ne possiede uno di livello superiore. Laurea in architettura, ingegneria civile, edile o ingegneria per l’ambiente e il territorio sono idonei alla partecipazione. La conoscenza della lingua inglese e della materia informatica sono elementi considerati.

Come partecipare e prove selettive

La domanda di partecipazione dev’essere inoltrata per via esclusivamente telematica sul portale concorsi del comune di Trieste. Qualunque altra modalità non sarà ritenuta valida.

Passiamo ora alle prove selettive: gli esami consistono in una prova scritta e una orale. La prova scritta consisterà nella soluzione di quiz a risposta multipla. Le prove verteranno su argomenti attinenti la materia di concorso, dunque elementi di manutenzione delle strade, manutenzione del verde pubblico, codice dei contratti pubblici. Non tralasciando ovviamente nozioni di diritto amministrativo e ordinamento degli enti locali.

Nel colloquio orale oltre a quanto sopra saranno accertate le capacità informatiche e la conoscenza della lingua inglese.