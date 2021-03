Nella nostra società i peli e i capelli bianchi sono associati all’invecchiamento. Ma questo discorso vale anche per i cani? La risposta è no, o almeno non sempre. Se il cane ha peli bianchi la colpa è dello stress e del nervosismo. Non è una novità che il cane provi dei sentimenti, chi ha un amico a quattro zampe in casa lo sa bene.

Quando il cane vive eventi stressanti, esattamente come succede agli uomini, subisce delle conseguenze evidenti sul suo fisico. Uno tra gli effetti più visibili è l’incanutimento del pelo.

Ma come si è arrivati a capire che se il cane ha dei peli bianchi la colpa è dello stress e del nervosismo?

Gli studi lo confermano

Uno studio scientifico conferma questa tesi. Nel 2016 a Denver (Colorado) un gruppo di veterinari ha condotto un esperimento su 400 padroni e rispettivi cani.

I proprietari hanno dovuto rispondere ad alcune domande in modo più neutrale possibile. L’osservazione dei cani si è basata soprattutto sulle loro attitudini e caratteristiche comportamentali.

I ricercatori, infatti, hanno valutato la tendenza del cane al gioco, a “fare le feste” al padrone, a creare disordine in casa se lasciati da soli o a mostrare segni di nervosismo e ansia in presenza di estranei.

Tirando le somme

Con queste osservazioni, si è compreso che i cani che hanno paura dei rumori forti (come botti o temporali), piuttosto che ansia da separazione o paura degli estranei hanno la tendenza all’ingrigimento precoce del pelo. Un dato importante è che non è stato confermato nessun collegamento tra pelo bianco e visite mediche, piuttosto che sterilizzazioni.

Ovviamente non sono stati presi in esame i cani col pelo chiaro, poiché sarebbe stato difficile individuare i peli bianchi.

Il carattere fa la differenza

I cani con caratteristiche simili ma con un carattere più tranquillo e accondiscendente non presentano peli bianchi sul pelo. Questa è la dimostrazione che gli eventi negativi e stressanti hanno un impatto negativo anche sui cani.

È importante tenere a mente questi dati quando si decide di prendere un cane o un qualsiasi animale domestico. Il rispetto nei loro confronti è un loro diritto e un dovere di tutti.