Nella nostra cucina, sarà capitato a tutti di avere della frutta vecchia da non voler presentare ai nostri ospiti. La prima cosa che ci viene in mente è quella di disfarcene poiché troppo marcia e brutta da vedere. Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo fornire una soluzione diversa, vogliamo indicare cosa è possibile fare con le mele vecchie.

Questo ci permetterà di riciclarle e tenere fede al motto “non si butta via niente”. Sappiamo che grazie alla mela è possibile creare dei dolci semplici e gustosi, creare anche l’aceto od il sidro di mele. Pochissimi, però, sanno è possibile ottenere altro, vediamo insieme le migliori ricette facili, veloci e golose da fare con le mele vecchie.

L’apple butter

Non molti sanno che dalle mele vecchie è possibile anche ottenere il burro di mele. Esso è molto amato dagli americani ed è una ricetta sta metà tra la confettura di mele ed il burro. Precisiamo che il burro di mele non contiene burro, si chiama cosi per la sua consistenza densa e morbida che ricorda per l’appunto il burro.

L’apple butter è ottimo per le fette biscottate o le fette di pane a colazione ed anche per farcire le nostre torte o crostate. Si ottiene cuocendo le mele a lungo a fiamma bassa fino a che gli zuccheri della frutta renderanno il composto caramellato e di consistenza burrosa.

Patatine alle mele

Un’altra opzione che ci permette di non buttare via le mele vecchie è quello di cucinare uno snack fai da te: le patine di mele. Questo è uno snack appetitoso e salutare che ci permetterà di non stare troppo attenti alle calorie. Ciò che possiamo fare è prendere la nostra mela, tagliarla in fettine molto sottili. Una volta fatto questo immergiamole in un composto di acqua, succo di limone e zucchero. Facciamole sgocciolare per bene e lasciamole essiccare. Per fare ciò possiamo scegliere due modi: il forno a microonde oppure il forno tradizionale.

Nel primo caso la cottura è di circa 5 minuti per lato nel secondo caso i tempi si dilatano drasticamente. Il forno tradizionale impiega circa 5 ore a 80/90 gradi, attenzione alla cottura altrimenti il rischio è quello di bruciare le nostre mele. Per chi lo gradisce è possibile aggiungere cannella o zucchero di canna. Facciamole raffreddare e godiamoci il nostro snack fatto con le nostre mani. Ecco cosa le migliori ricette facili, veloci e golose da fare con le mele vecchie. Questi semplici accorgimenti ci permetteranno di evitare lo spreco, di risparmiare e di cucinare in modo creativo.