15mila euro in Cina, 30mila in Italia: il doppio standard sulle auto elettriche non ti farà (mai) cambiare auto

Sono tanti i fattori che determinano il prezzo di un’auto elettrica, ma in Italia si sta verificando – come al solito – un’anomalia. Al momento è quasi impossibile acquistare un veicolo green che soddisfi in fatto di prezzo/performance, ma non è tutto qui, anzi. Per far diventare di “uso comune” le auto elettriche servono alcuni step, che tardano ad arrivare. Ecco il vero motivo per cui la maggior parte degli italiani dovrà ancora attendere.

Perché in Italia le auto elettriche costano più che in America e Cina? La colpa non è solamente della batteria

Al momento il pezzo più costoso di un’auto elettrica è la batteria; anche se la tecnologia avanza in fretta, i costi di produzione sono ancora elevati, ed ecco perché il prezzo medio di un veicolo green in Italia si aggira intorno ai 30mila euro. Cina e Stati Uniti, negli ultimi anni, hanno adottato politiche economiche più efficienti e il loro potere sull’energia ha permesso di abbattere i costi all’origine. In Europa, purtroppo, le politiche sulla transizione energetica (voluta sostanzialmente troppo in fretta) nonché la presa di posizione nei confronti della Russia hanno creato un mix letale che si è ritorto contro il settore dell’industria, automotive compreso.

Ma c’è un’altra dinamica che forse non molti conoscono, e che riguarda proprio l’immissione dei veicoli in generale. Come sappiamo, esistono diverse categorie di auto, da quelle di lusso alle economiche a quelle di range medio-alto. Ebbene, solitamente i nuovi modelli (finora succedeva con quelli a motore endotermico) vengono prima fatti uscire nelle categorie “superiori”, per poi offrire modelli economici da vendere su larga scala. Al momento, l’offerta di auto elettriche è concentrata soprattutto sui SUV (perché piacciono e perché preferiti dalle famiglie), ma esistono pochissimi modelli della fascia più economica; inoltre questi devono competere con una sempre presente ampia offerta di veicoli a motore endotermico con prezzi molto più accessibili.

Quando scenderanno i prezzi delle auto green? Non manca molto

Le considerazioni di cui sopra sono ovviamente ben note ai costruttori di automobili, che stanno gestendo la dinamica dell’offerta secondo criteri non casuali. Nel senso che ad oggi già esistono alcune auto elettriche con prezzi accessibili intorno ai 15-23 mila euro, come ad esempio la Dacia Spring o la Citroen E-C3, ma ne stanno per arrivare altre. Ci vorrà qualche mese, forse un anno, ma poi il mercato dovrebbe stabilirsi; mettiamoci qualche “aiutino” dello Stato e il completamento infrastrutturale (le colonnine, per intenderci) e probabilmente entro pochi anni la transizione green, almeno quella che riguarda i veicoli, dovrebbe essere ad un passo dal traguardo.