Meno di 2 euro e riuscirai a fare questa ricetta per 4 persone per una cena sfiziosissima

Devi preparare una cena ma non sai che cosa fare e non vuoi spendere tanti soldi? Ti diremo come fare bella figura con appena 2 euro, anzi, di meno. Presenterai qualcosa di sfizioso, buono e sarà sicuramente un successo.

Quando si incontrano gli amici è facile lasciarsi sfuggire un invito a cena anche se non si è del tutto pronti. Le difficoltà possono essere molte, dal non aver avuto tempo di riordinare la casa, aver fatto le pulizie, oppure non avere nessuna idea di cosa preparare.

Niente panico, noi ti daremo un piccolo suggerimento per una cena sfiziosa e sbarazzina. In questo modo nessuno sarà scontento del risultato e la serata sarà del tutto piacevole anche senza grandi preparativi. Inoltre, ti serviranno meno di 2 euro e riuscirai a fare questa ricetta per 4 persone.

Che ne dici? Ti va di provare? Stiamo parlando di un grande classico, con un tocco di gusto non indifferente, ovvero i sofficini. Non si tratta di sofficini qualsiasi, ma di sofficini fatti in casa con un ripieno semplice ma super gustoso. Non ti resta che annotare gli ingredienti e iniziare.

Meno di 2 euro e riuscirai a fare questa ricetta: sofficini fatti in casa con cotto e formaggio

Gli ingredienti di cui avrai bisogno per fare almeno 12 sofficini fatti in casa sono i seguenti:

200 g di farina ;

; 200 ml di latte ;

; 80 g di prosciutto cotto ;

; 50 g di mozzarella ;

; 2 uova ;

; besciamella ;

; pangrattato ;

; olio extravergine di oliva (1 cucchiaio);

sale (appena un pizzico).

Il procedimento è molto semplice e non presenta nessuna difficoltà. Basta scaldare subito il latte, l’olio e il sale in un pentolino e poi aggiungere la farina cercando di amalgamare bene il tutto. Meglio se lo fai prima con un cucchiaio.

Poi occorre spostare l’impasto su un piano e continuare a lavorarlo con le mani fino a renderlo del tutto liscio e omogeneo. Fatto questo, si deve coprire con la pellicola e lasciare raffreddare. Successivamente ti basterà stendere per bene e creare dei cerchi della dimensione che preferisci. Puoi anche usare un bicchiere come stampo.

A questo punto devi mettere su ogni cerchio il ripieno, ovvero un po’ di besciamella, mozzarella e cotto. Chiudi a mezzaluna e poi usa la forchetta per sigillare bene i bordi per non far uscire nulla durante la cottura. Sarebbe molto fastidioso.

Bene, adesso passa i sofficini, ad uno ad uno, prima nell’uovo e poi nel pangrattato per una panatura che può attirare e convincere tutti, anche i bambini. Infine, puoi friggerli in padella con olio di semi fino a quando diventeranno del giusto colore sia da un lato che dall’altro.

Mille varianti e il modo giusto per conservarli

Il ripieno può essere fatto a piacimento e per questo le varianti possibili di questa ricetta possono essere mille e anche di più. Se vuoi un risultato più leggero, puoi cuocerli in forno. In entrambi i casi puoi conservarli in frigorifero per un giorno.

È possibile anche tenerli crudi e congelarli prima della panatura. Questo è molto utile se non si ha molto tempo il giorno stesso e si vogliono preparare prima. Quando si scongelano, basta passare un po’ di olio e poi procedere come descritto.