Tra poco sarà Natale e le case saranno investite di odori e di profumi che ricordano questa festività. La cannella, lo zenzero, il vin brulè, tutto parlerà di Natale e ci catapulterà in un’atmosfera magica e piena di significato. Questi irresistibili panini al latte natalizi sono perfetti se si vuole fare qualcosa coi bambini prima della grande cena di Natale.

Di facile realizzazione, sono l’ideale per le colazioni mattutine, anche per sostituire i classici e noiosi frollini.

Vediamo come preparare gli irresistibili panini al latte natalizi.

Ingredienti

100 ml di panna fresca;

300 ml di latte intero;

50 gr di lievito fresco;

80 gr di zucchero semolato;

1 cucchiaino di cardamomo in polvere;

1 cucchiaino di sale;

800 gr di farina 0 per infarinare;

1 uovo;

100 ml di yogurt greco;

150 gr di burro morbido;

100 gr di uvetta o 100 gr di gocce di cioccolato;

1 uovo sbattuto per lucidare;

zuccherini per decorare.

La ricetta degli irresistibili panini al latte natalizi

Preparare la planetaria col gancio adatto all’impasto. Scaldare il latte con la panna finché non raggiunge i 37 gradi, quindi scioglierci dentro il lievito. Metterlo nella planetaria e aggiungere lo zucchero e il cardamomo. Aggiungere il sale alla farina e, con l’aiuto di un cucchiaio, mettere la farina a cucchiaiate poco alla volta. Quando metà farina sarà stata usata, aggiungere l’uovo, lo yogurt, il burro e continuare a impastare. Potrebbe non esserci il bisogno di utilizzare tutta la farina. Quando l’impasto sarà appiccicoso ma si staccherà dalle pareti della ciotola sarà pronto. Coprire e far lievitare in un luogo caldo per circa 40 minuti.

Ora impastare bene a mano e aggiungere la cioccolata o l’uvetta. Ricavare circa 24 paninetti e far lievitare ancora su di una leccarda da forno. Passati i 20 minuti della nuova lievitazione, accendere il forno a 200°, spennellare con l’uovo sbattuto e infornare per circa 12 minuti.

I panini al latte natalizi sono dunque pronti per essere serviti con marmellata o burro.