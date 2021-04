Si sa che l’arte di una donna sta nel suo magico mondo multitasking. Riuscire quasi ad essere in più posti contemporaneamente!

La lista delle cose da fare è infinita, lavorare, organizzare le attività dei figli, del marito, della casa e ritagliare del tempo per leggere un libro e fare yoga.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ma i buoni propositi spesso vanno a farsi friggere e la stanchezza ha il sopravvento, le faccende si accumulano, il tempo è sempre meno e mantenere quella parvenza di ordine è un obiettivo impossibile da raggiungere.

Non si può sprecare sempre il fine settimana per recuperare e fare le maratone con scopa, paletta e straccio in mano.

È utile organizzare per bene tutte le attività, per dire addio alle giornate infinite di faccende con i 10 metodi per ordinare e pulire casa con poca fatica e in breve tempo.

10 metodi per ordinare e pulire casa con poca fatica e in breve tempo con abitudini quotidiane

Prima di tutto dividere le pulizie che vanno svolte ogni giorno, settimanalmente e mensilmente. Ad esempio lavare piumoni, tende, armadi non va fatto giornalmente.

Creare un planning della settimana da seguire per essere in pari con tutti i compiti ed avere uno schema ben preciso.

La sera, prima di andare a letto, pulire sempre il lavello della cucina per evitare cattivi odori e anticipare qualche lavoretto. Sarà utile buttare l’immondizia, preparare le stoviglie per la colazione, caricare la caffettiera.

Appena svegli, far arieggiare le stanze e rifare il letto. In bagno dare una pulita veloce e caricare la lavatrice, sarà pronta da azionare in qualsiasi momento della giornata.

Dopo i pasti evitare di accatastare torri di piatti e bicchieri sporchi, lavarli subito o usare la lavastoviglie, meglio perdere 10 minuti all’istante che ore preziose dopo.

Sistemare i vestiti di volta in volta, l’effetto della sedia ricoperta e nascosta da abiti sarà scongiurata.

Dare un tempo alle pulizie, non c’è bisogno di perdere ore per spolverare un ripiano, concentrazione e il gioco è fatto!

Eliminare suppellettili inutili che serviranno solo a prendere polvere, se proprio non si può fare a meno posizioniamoli in un mobile a vetri.

Usare ceste per conservare i giochi dei bimbi, per i panni sporchi, per i vestiti da regalare, si avrà l’effetto lontano dagli occhi, lontano dal cuore!

C’è un posto per ogni cosa, la scopa, il detersivo, le casse dell’acqua vanno posizionate in appositi spazi, sarà così più difficile perdere la testa.

Basterà quindi un pizzico di volontà e organizzazione per applicare i 10 metodi per ordinare e pulire casa con poca fatica e in breve tempo.