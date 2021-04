Realizzare ottimi piatti a base di carne e pesce è un desiderio comune a tutti. Ma affinché ogni primo o secondo piatto risulti assolutamente perfetto non bisogna trascurare l’importanza di salse e sughi di accompagnamento.

Anche la preparazione di creme lisce e ben solide è fondamentale per la buona riuscita dei dolci. Allora questi sono tanti modi naturali di addensare sughi e creme troppo liquide e restringere ogni salsa di accompagnamento ai migliori piatti. Ecco subito cosa utilizzare.

Una precisazione preliminare

Preparare salse, sughi e creme sufficientemente densi richiede solo un po’ di pazienza. Molto spesso capita di rovinare un pan di Spagna perfetto a causa di un crema troppo liquida. Altre volte un ragù, altrettanto liquido, vanifica tutto il duro lavoro necessario a preparare meravigliosi gnocchi fatti in casa.

Per una grigliata perfetta quanto è importante, poi, preparare una deliziosa salsa affumicata d’accompagnamento con la giusta consistenza?

Arrivano in soccorso prodotti come l’agar-agar o il più semplice amido di riso. Questi sono tanti modi naturali di addensare sughi e creme troppo liquide e restringere ogni salsa preparata con tanta pazienza.

Agar-agar

È impossibile non menzionare questo addensante naturale. Esso trova impiego anche nella cucina vegana e in quella per celiaci perché prodotto grazie alla lavorazione di speciali alghe. È perfetto sia per preparazioni dolci che salate perché insapore.

Umeboshi

Questo è il risultato della lavorazione di un frutto di origine giapponese. Il frutto è molto simile a una prugna ed è perfetto per addensare salse e sughi. Altera leggermente gusto e colore delle preparazioni, per cui meglio evitare d’impiegare l’umeboshi per preparazioni dolci.

Arrow root

L’arrow root arriva direttamente dall’America ed è un valido sostituto dell’agar-agar. Anche questa fecola bianca è infatti inodore e insapore. Esso trova importanti impieghi anche nel mondo della cosmesi.

Amido di riso

L’amido di riso è un ingrediente molto più familiare e conosciuto. È perfetto sia per salse che per sughi e pare abbia anche un buon potere lievitante che lo rende ottimo anche per i dolci.

Kuzu

Anche questo arriva dalla lavorazione delle radici di una pianta. Il kuzu è perfetto come alternativa naturale alla colla di pesce perché è un addensante che dona anche lucentezza alle preparazioni.

Gomma di guar

Questa è una sorta di farina da utilizzare per addensare anche a freddo. Molti la utilizzano anche per impasti e lievitati perché pare conferire una certa malleabilità alle preparazioni. Ha inoltre importanti effetti su glicemia e colesterolo. Ed ecco subito altri segreti per addensare sughi e salse in questo altro articolo.