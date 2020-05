10 fondi per un portafoglio alternativo d’eccellenza. Con previsioni per il loro universo che supererà i 550 miliardi di dollari USA di attività entro il 2022, la crescente popolarità delle strategie alternative degli UCITS è evidente. Stanno acquistando attrattiva come complemento alle tradizionali strategie a reddito fisso a lungo termine. E’ però necessario prestare particolare attenzione a separare i nuovi approcci con durata di vita limitata da quelli più solidi, in grado di generare costantemente alfa, cioè sovraperformance.

Gli Alt UCITS, noti anche come alternative liquide e hedge fund UCITS, sono generalmente intesi come fondi di investimento collettivo. La loro particolarità è che possono utilizzare i derivati come parte della loro politica d’investimento, e quindi attuare strategie simili a quelle degli hedge fund. A parte questa ampia descrizione, il settore non dispone di una definizione concordata e dettagliata dei prodotti che ne possano far parte. La diversità riscontrata all’interno dello spazio in termini di obiettivi e strategie d’investimento fa sì che una definizione precisa non sia realistica. Una manciata di fondi sarà sempre considerata da alcuni come “non abbastanza alternativa” da essere inclusa.

Sia come sia, crediamo che l’universo degli Alt UCITS sia garantito in crescita. I fondi in questo spazio rappresentavano più di 400 miliardi di dollari USA di attività alla fine del 2017, in aumento rispetto ai 50 miliardi di dollari USA prima della Grande Crisi Finanziaria. Però sono ancora solo l’8% dell’universo investito in fondi, quindi i margini di crescita ci sono tutti. Proprio in questi giorni è uscita la classifica dei gestori di eccellenza in questo settore. Quindi ci siamo immaginati come sarebbe un portafoglio equiponderato basato sui migliori gestori e sui fondi da essi gestiti.

10 fondi per un portafoglio alternativo d’eccellenza

I fondi che costituiscono questo portafoglio d’eccellenza sono i seguenti.

IFP Luxembourg Fund IFP Global Environment di IFP Investment (fondo multiasset) Ethna-AKTIV di Ethenea Independent Investors (fondo multiasset absolute return) Eurizon Flessibile Obbli Ottobre 2021 di Eurizon Capital (fondo obbligazionario absolute return) Tactical Glb Bd Total Return di RAM Active Investments SA (fondo obbligazionario absolute return) Invesco Global Total Return EUR Bond e Invesco Global Unconstrained Bond di Invesco (fondi obbligazionari absolute return) HSBC GIF Euro Credit Bond Total Return di Hsbc Global AM (fondo obbligazionario absolute return) Amundi Fds Global Perspectives e Amundi Patrimoine di Amundi (fondi multiasset absolute return) BNY Mellon Global Real Return (EUR) di BNY Mellon Investment Management (fondo multiasset absolute return) Nordea 1 – Stable Return Fund di Nordea (fondo multiasset absolute return) Ethna-DYNAMISCH di Ethenea Independent Investors (fondo multiasset absolute return)

L’osservatore attento avrà notato che i fondi sono più di 10 (per la precisione 12). Questo perché lo stesso team si occupa di entrambi, e la scelta può cadere indifferentemente su uno dei due, che sono comunque prodotti d’eccellenza.

La lista può servirvi come base di partenza per una discussione col vostro consulente d’investimento, se intendete includere questi prodotti nel vostro portafoglio. Attenzione, però. Il rischio di questi strumenti è maggiore delle obbligazioni e, spesso anche delle azioni. La ragione risiede nell’uso di derivati e di tattiche e strategie d’investimento da hedge fund, cioè fondi speculativi.