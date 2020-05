Quali sono le piattaforme nella ristorazione che spingono al rialzo i consumi?

“Italia? Pizza, spaghetti e mandolino!” Uno sbrigativo stereotipo che sarà capitato un po’ a tutti di aver sentito almeno una volta nella vita. E come spesso succede, c’è dietro una grande verità. L’Italia resta sempre una punta di diamante per il “buon mangiare”. Piange il cuore quindi a vedere i ristoratori alle prese con le ferree restrizioni imposte per motivi sanitari. Tra strisce segnalatiche a pavimento, distanziatori tra i tavoli, schermi in plexiglass, le caratteristiche e amene location hanno cambiato veste.

Un cambiamento di mera facciata che non ha intaccato però l’eccellenza della ristorazione italiana. Quindi vediamo quali sono gli strumenti a cui è possibile ricorrere per potenziare questo settore, ora che ha ricevuto il via libera alla riapertura. Occhio quindi alle piattaforme nella ristorazione che spingono al rialzo i consumi.

Piattaforma per prenotazioni: The Fork

La prima opzione da vagliare è “The Fork”, che sta appunto per forchetta. E’ infatti diventata consuetudine di molte cosiddette “buone forchette” consultare questa piattaforma, prima di decidere dove e cosa mangiare. Tra le new entries della piattaforma anche la possibilità di fare donazioni per una o più “cene sospese”. Quella degli alimenti sospesi , di cui abbiamo già avuto modo di occuparci, è infatti una “moda” dallo sfondo umanitario che sta prendendo piede in questo periodo di ristrettezze. Per cui, non solo è possibile procedere con prenotazioni ad uso personale, ma anche lasciare pagata una cena a prezzi relativamente modici.

Piattaforma per consegne a domicilio: JustEat

Tramite questa ulteriore piattaforma dal nome “JustEat”, l’amante della buon tavola potrà non solo procedere con le ordinazioni, ma ricevere a domicilio i pasti. Detta in altri termini, in questo secondo caso, viene svolto un servizio d’intermediazione tra il ristoratore e i clienti. Indubbiamente una eccellente vetrina per i ristoratori, a condizione che si metta in conto però un surplus di prezzo per il servizio di consegna a domicilio. Dunque non ci resta che dire: in alto i calici e ovviamente le forchette!