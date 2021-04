Una delle imprese più difficili per una donna è piacere proprio alla persona che le interessa. Molte volte, è proprio quella a non rivolgerle alcun interesse. Sicchè, ci chiederemo se esistono degli strumenti per attirare a sé lo sguardo del prediletto. La guerra d’amore, si sa, è fatta di tattiche e di momenti opportuni. Pertanto, occorre avvalersi delle armi giuste per vincere la sfida. In quest’articolo ci occuperemo delle 10 cose che dobbiamo sapere se vogliamo conquistare un uomo a colpo sicuro! Non è certo impossibile. Occorre soltanto crederci. Ebbene, seguiamo bene queste regole. La prima:

1) Dimostriamo di stare bene con noi stesse e di credere in noi stesse. Le persone vogliono ricevere impulsi positivi e propositivi. Sicchè, se sprigioniamo ottimismo e fiducia, anche l’uomo che ci interessa, prima o poi, si accorgerà di noi.

2) Cerchiamo di essere noi stesse: essere naturali paga sicuramente di più. Può accadere, infatti, che si voglia apparire per forza in un modo diverso da come si è, casomai nel modo che reputiamo giusto. Quindi, si finisce per essere rigide e artificiose, oppure di sfociare nel ridicolo. Meglio, quindi, essere naturali e spontanee,

3) Parliamo delle nostre passioni e interessi con enfasi. Ebbene, il nostro modo passionale di raccontare, potrebbe essere contagioso e travolgere l’interlocutore. Si finisce, inoltre, per essere più interessanti agli altrui occhi.

4) Diciamo quello che pensiamo esprimendo le nostre idee. E’ certamente un modo per essere più attraenti.

Gli altri consigli: dal 5 al 10

Continuiamo nella disamina delle 10 cose che dobbiamo sapere se vogliamo conquistare un uomo a colpo sicuro. Il consiglio numero 5 è quello di non sforzarsi a sembrare perfetta, facendoci influenzare dagli ideali di donna che abbiamo in testa. Non sono le donne perfette quelle che piacciono ma quelle che riescono a mantenere la propria naturalezza e personalità.

6) Inoltre, bisogna guardare negli occhi la persona con cui si parla. Questa è, certamente, una delle tecniche più efficaci di corteggiamento. Si tratta di un modo per dimostrare sicurezza e interesse.

7) Inoltre, è importante vestire in un modo che ci valorizzi. Può trattarsi anche di un jeans e una maglietta, purché si riesca a trasmetterci sicurezza, stando a nostro agio.

8) Occorre, poi, mettere in risalto le parti più belle del nostro corpo, che siano i capelli, gli occhi o, comunque, quello che ci piace di noi.

9) Bisogna essere intraprendenti. Infatti, se si ci accorge che lui è interessato, non facciamoci problemi a chiedergli il numero di telefono, anche se non è stato lui a fare il primo passo. Oramai, non siamo più ai tempi delle dame.

10) Infine, occorre investire il tempo a dialogare e ad arricchire il rapporto. Certo, in questo modo, lui non se ne andrà senza che gli rimanga niente dell’incontro avuto con noi. Ecco le regole che servono per conquistare.

Avventuriamoci nella ricerca della nostra preda.