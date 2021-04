Presente in tutte le case, in tutti gli armadietti dei bagni, nei kit cortesia di hotel e in tutti i beauty quando si viaggia, è un piccolo oggetto che erroneamente pensiamo possa avere un solo utilizzo.

Il cotton fioc viene utilizzato principalmente per l’igiene delle orecchie, ma in realtà non sarebbe lo strumento più adatto per la pulizia di questa zona del corpo molto delicata.

Se usati in questa circostanza devono essere maneggiati con cura e delicatezza, per evitare danni, fastidi ed irritazioni a volte irreversibili.

È assolutamente necessario scegliere cotton fioc biodegradabili per la salvaguardia dell’ambiente.

Nessuno avrebbe mai immaginato che ci potessero essere tanti impieghi alternativi molto interessanti al suo utilizzo.

Dipingere, disinfettare, pulire sono soltanto alcuni degli usi geniali ed alternativi.

Usi alternativi e davvero geniali per utilizzare questo bastoncino che abbiamo tutti in casa, vediamo quali.

Struccare gli occhi

Risulta essere molto utile per eliminare i residui di trucco sotto gli occhi, come matite, mascara, eye-liner, che spesso anche dopo essersi struccate sono ancora presenti sul viso.

Basta intingere l’estremità in cotone nell’acqua micellare o nel latte detergente e passarla delicatamente attorno la zona occhi ancora sporca.

Dipingere

I cotton fioc per le loro piccole dimensioni possono essere utilizzati come pennelli, un bastoncino diverso per ogni colore. Utili per stimolare la fantasia dei più piccoli che dipingendo, disegnando e colorando possono dare libero sfogo alla loro creatività. Utili per applicare la colla o per rimuoverla, se utilizzata in una quantità eccessiva, nella creazione di lavoretti casalinghi.

Il tutto dovrebbe avvenire sempre sotto la supervisione di un adulto.

Disinfettare

Essendo le estremità del cotton fioc composte di cotone possono essere usati per disinfettare abrasioni o piccoli tagli. Basta versare qualche goccia di disinfettante sulla punta e poggiarla leggermente sulla ferita per medicare.

Eliminare la polvere

In casa sono presenti oggetti intagliati e lavorati, con angoli stretti o di difficile accesso, come cornici, tastiere, telecomandi, fessure e profili, in questo modo risulterà più semplice pulirli.

I bastoncini possono essere utilizzati per eliminare lo sporco in questi punti inumidendo le due estremità.

Molto utili anche per la pulizia di obbiettivi delle macchine fotografiche, strumenti musicali, gioielli o come lubrificante di cerniere rimaste bloccate.

In questo caso immergere la punta del cotton fioc in un po’ di olio e passarla sulla cerniera, provando ad alzarla e abbassarla più volte.

Ritocchi

Si può ricorrere al loro utilizzo anche per ritocchi del colore dei capelli, per eliminare sbavature degli smalti e per applicare trucchi e ombretti.

Usi alternativi e davvero geniali per utilizzare questo bastoncino che abbiamo tutti in casa, idee sorprendenti da provare assolutamente.