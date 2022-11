Zelig e il look total black di Vanessa Incontrada la fa sembrare più magra e alta

Nei giorni scorsi per la presentazione del ritorno di Zelig, Vanessa rompe i pronostici e si presenta con un abito color rame. Lunghissimo, scollo a V e maniche lunghe. Forma morbida sulle sue linee curvy e capelli sciolti. Un look d’impatto: vivace, autunnale ma mai crepuscolare. Ha il sapore del ritorno e del nuovo inizio. Senza mascherine, di fronte il pubblico del Teatro Arcimboldi di Milano. E già iniziano le ipotesi sull’abito della prima delle 3 puntante di Zelig.

Quei dettagli che fanno la differenza sul palco del Teatro Arcimboldi

Adesso che ci siamo, per la prima puntata, Vanessa arriva con il suo sorriso. Più slim di quanto potessimo immaginare grazie al look impeccabile. Elegante e glamour ma soprattutto il meglio che potesse scegliere per sembrare con qualche chilo in meno, sebbene non se ne faccia un problema. Scollatura a barca per un abito lungo alla caviglia che fascia in vita. Rigorosamente nero con scarpa decolleté nera e tacco alto. Capelli raccolti, faccia pulita impreziosita da orecchini clip grandi color argento. Brillantissimi e luminosi. Nessun collier, non serve! L’abito con orecchini è tutto quel che basta per slanciare il fisico dell’attrice e conduttrice che interpreta con straordinaria naturalezza la sua mise. Persino scalza sembra una silhouette. Infatti, dopo mezz’ora di conduzione per una manciata di minuti toglie le scarpe per accompagnare l’esibizione di uno dei comici ospiti.

La musa di Dolce & Gabbana per la linea cury

Ed è tutto da seguire Zelig e il look total black di Vanessa. La regina del programma di successo, tra l’altro, dall’accettazione del suo peso forma, trae stima e apprezzamenti nel Mondo dello spettacolo e tra i fans. Nelle ore immediatamente precedenti la prima puntata in molti ipotizzano vesta Dolce & Gabbana. Ma l’ipotesi ancora ha il sapore dell’ufficiosità. La scelta del nero per l’attrice protagonista di «Fosca Innocenti» è una conferma. Già nell’edizione del 2021 opta per il total black nelle forme più disparate. Principalmente tubini con scollo deciso ma mai eccessivo. Per intenderci, quel che non si deve vedere, non si vede.

Zelig e il look total black di Vanessa è già un trend da seguire

Con Dolce & Gabbana, Vanessa vanta una collaborazione come modella. Musa della linea curvy del duo icona del Made in Italy nel Mondo, Vanessa è testimonial 2021 della linea comoda. Dei capi che la coppia di stilisti siciliani disegna e realizza fino alla taglia 54. La scelta non è casuale e cade sulla Incontrada proprio perché simbolo della body positivity. Donna capace da sempre di ironizzare su quei pochi chili di troppo che non tutte le protagoniste della TV possono permettersi. Perché ci vuole carattere, abilità, talento e quella capacità singolare di non prendersi troppo sul serio. Intanto fa quel che può per curare la sua immagine e apparire con qualche chilo in meno. E il suo abito lungo modello tubino, nero intenso, fa la sua. Anche senza tacco. Assolutamente da imitare!