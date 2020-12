Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’uso di WhatsApp ormai è talmente pervasivo che non se ne può più fare a meno. Ma forse non tutti sanno che WhatsApp funziona meglio seguendo 5 accorgimenti che andiamo a indicare di seguito. Prima, vogliamo ricordare ai Lettori che sul nostro sito e sul nostro canale YouTube si possono trovare tantissimi aggiornamenti sul tema digital. Torniamo a noi.

Basta alle conferme di lettura

Vogliamo evitare di far sapere al mittente di aver letto un suo messaggio? Si può fare, seguendo questi brevi passaggi.

Premiamo il bottone raffigurante i tre pallini nella schermata delle chat. Poi andiamo su “impostazioni”, da lì selezioniamo la voce “account”, quindi “privacy”. A questo punto troveremo l’interruttore in corrispondenza della scritta “conferme di lettura”. Disattiviamolo e avremo raggiunto il nostro obiettivo.

Ripescare dal cestino

Abbiamo necessità di recuperare un vecchio messaggio cancellato? Nessun problema, vediamo come fare.

Dobbiamo disinstallare WhatsApp e reinstallarlo sul nostro smartphone. In questo modo ripristiniamo il backup dei dati. Prima, però, sarà necessario effettuare un’altra operazione. Andiamo di nuovo sulle impostazioni, dunque premiamo “chat” e poi “backup delle chat”. Selezioniamo la stringa “backup su Google Drive”, impostando sull’opzione “quotidiano”. In questo modo conserveremo tutti i messaggi in entrata e in uscita.

No al download automatico dei file multimediali

Vogliamo evitare che i video e le foto che ci inviano siano scaricate automaticamente sul cellulare? Bene, possiamo farlo.

Dalle impostazioni andiamo su “chat”. Qui troveremo la voce “visibilità dei media”. La sua descrizione è “mostra i media scaricati di recente nella galleria del telefono”. Posizioniamo l’interruttore su off e il gioco è fatto.

Memorizzare i contenuti importanti

Vogliamo conservare un messaggio a cui teniamo particolarmente? Magari vogliamo recuperarlo in fretta senza troppi passaggi? È possibile farlo facilmente.

All’interno di una chat, selezioniamo il messaggio desiderato e lo contrassegniamo con l’icona a stella che vediamo nella testa della chat. A questo punto, possiamo rileggere il messaggio, premendo il bottone dei tre pallini e selezionando la voce “messaggi importanti”.

Tutelare la privacy

Non vogliamo far sapere agli amici l’ultimo orario di accesso a WhatsApp? Seguiamo questi consigli.

Da “impostazioni” andiamo su “account”, quindi su “privacy”. Da qui selezioniamo la voce “ultimo accesso” e scegliamo “nessuno”. Nessuno, dunque, porta conoscere questo tipo di informazione.

