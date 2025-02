Warren Buffett investe su una società ‘data per morta’: ennesima intuizione vincente?

Alcune operazioni finanziarie recenti del noto “Oracolo di Omaha”, com’è soprannominato Warren Buffet, hanno suscitato perplessità. Ma forse la sua scelta di investimento rappresenta un’idea niente male, su cui vale la pena approfondire. Parliamo nello specifico dell’acquisto massiccio di azioni Sirius XM (SIRI), quotata sul Nasdaq.

Il filantropo, imprenditore ed economista Buffet è famoso perché ha una spiccata capacità di azzeccare gli investimenti. Ecco che le sue scelte sono tenute sempre in grande considerazione da chi desidera accumulare ricchezze. Di recente, ha investito in numerose società, ma tra queste ne compare una che è stata addirittura “data per morta” da alcuni analisti.

Perché Warren Buffet ha investito su Sirius XM e perché (forse) dovremmo farlo anche noi

Buffett e il suo team nei mesi scorsi, forse perché sono a conoscenza di qualche informazione “privilegiata”, hanno acquistato azioni di Sirius XM Holdings (SIRI), un operatore radio satellitare, per un valore di quasi 300 milioni di dollari. Molti analisti si sono chiesti se Buffet non fosse impazzito, visto che la società non vede un rialzo da più di 2 anni e che è valutata molto negativamente.

Va detto che Buffet non ha scoperto Sirius di recente, anzi: la Berkshire possedeva già azioni della società e ne ha acquistate costantemente nel tempo. Oggi la sua quota è pari a circa il 35% delle azioni, e rappresenta la 15esima posizione nel portafoglio di Buffet.

È anche vero però che Sirius è l’unica società che ha il monopolio sulle comunicazioni grazie alla licenza radio satellitare della FCC (Federal Communications Commission) degli States, e sebbene debba lottare con numerosi competitor, di recente ha investito molto per ottenere “diritti esclusivi di pubblicità e distribuzione di alcuni marchi di podcasting“. Dunque questa strategia apparentemente di poco conto potrebbe nascondere evoluzioni inedite. Forse è per questo motivo che Buffet ha deciso di credere fortemente in Sirius, e forse chissà, chi considera quest’uomo capace di intuizioni infallibili sul comparto finanziario potrebbe prendere spunto per ampliare il portafoglio.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.