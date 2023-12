Abbiamo due date importanti cerchiate sulla nostra agenda operativa: il 30 ottobre e il 30 novembre. Entrambe erano state calcolate a inizio anno come cluster rilevanti di prezzo tempo per il 2023. Alla loro scadenza probabilmente (nell’ultimo ventennio con probabilità del 90%) dovrebbero segnarsi minimi/massimi, assoluti o relativi. Il 30 ottobre ha visto terminare il ribasso iniziato nel precedente setup del 4 agosto. Ora cosa dobbiamo attendere dopo il 30 novembre? Wall Street verso nuovi rialzi o si va al ribasso?

Quanto dura un rialzo medio

Il rialzo del mese di novembre è stato di circa il 8/10%. Per capirne la portata basti pensare che dal 1898 ad oggi, il rialzo medio di Wall Street è stato dell’11% circa. Solitamente un rialzo dura anche circa due mesi consecutivi prima di un ritracciamento di alcuni punti percentuali.

Questo significa che la situazione attuale è particolare:

il rialzo in corso è stato molto superiore alla media per quanto riguarda i prezzi, ma inferiore alla stessa per quanto riguarda il tempo.

Cosa potrebbe accadere?

In casi similiari i prezzi hanno lateralizzato per un paio di settimane prima di riprendere la strada del rialzo. Vedremo se accadrà anche stavolta.

Wall Street verso nuovi rialzi o si va al ribasso?

La chiusura della seduta di contrattazione del giorno 4 dicembre è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

36.204,44

Nasdaq C.

14.185,50

S&P500

4.569,78.

Il trend continua a essere rialzista e un livello spartiacque è rappresentato dalla chiusura di questo venerdì.

Come i nostri algoritmi regolano l’attuale percorso campione?

Continuazione del rialzo iniziato il 30 ottobre se le chiusure giornaliere dell’8 dicembre saranno superiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

34.907

Nasdaq C.

14.134

S&P500

4.510.

Al momento si notano degli eccessi di breve termine sugli oscillatori proprietari ma questo non significa che debba iniziare per forza una fase correttiva.

Lettura consigliata

Un modo per guadagnare con la propria casa: adibire alcune stanze a bed and breakfast. Ecco come fare