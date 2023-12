Un modo per guadagnare con la propria casa: adibire alcune stanze a bed and breakfast. Ecco come fare

Vuoi vere una fonte di reddito extra dalla tua casa? Puoi adibire alcune o tutte le stanze a bed and breakfast e trasformare un costo in un guadagno.

Trasformare la propria casa in un bed and breakfast è un’idea che può essere molto remunerativa, ma che richiede anche un impegno non indifferente. Prima di lanciarti in questa avventura, devi conoscere bene le norme e i requisiti che regolano questa attività, oltre che i consigli pratici per offrire un servizio di qualità ai tuoi ospiti. In questo articolo, ti forniremo una guida completa che ti spiega come fare, dai requisiti legali, dalla promozione alla gestione.

Requisiti minimi per aprire una attività di B&B

Per aprire un bed and breakfast è necessario rispettare alcuni requisiti legali. Il B&B è regolato da leggi regionali e provinciali, che possono variare da una zona all’altra. In generale, per aprire questa attività, bisogna presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune di competenza con i requisiti necessari. Tra questi, ci sono la residenza del gestore nella struttura o in un immobile vicino.

Altro requisito è il numero limitato di camere e di posti letto e la superficie minima delle camere in rapporto ai posti letto. Ovviamente ci deve essere la presenza di mobili ed arredi adeguati e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza. L’offerta della colazione deve essere fatta con prodotti preconfezionati o preparati dal gestore in casa. Inoltre la durata limitata dell’ospitalità in genere non deve essere superiore a 30 giorni consecutivi per lo stesso ospite. Infine esiste l’obbligo di comunicare i dati degli ospiti alle autorità competenti.

Un modo per guadagnare con i B&B, ma attenzione ai costi

Naturalmente aprire un’attività di B&B non è esente da costi. La spesa inziale per aprire un bed&breakfast varia a seconda delle dimensioni dell’immobile e dei servizi offerti. In generale, però, è possibile stimare un investimento iniziale di circa 10.000 euro. Considerata la spesa iniziale non indifferente, prima di aprire un bed&breakfast, è importante considerare i alcuni fattori. Prima di tutto la propria disponibilità, perché gestire un B&B richiede tempo e impegno. È importante essere disposti a dedicarsi all’accoglienza degli ospiti e alla cura della struttura. È, inoltre, utile informarsi sulla concorrenza presente nella zona in cui si intende aprire il bed&breakfast.

Ovviamente è necessario promuovere la propria struttura ricettiva attraverso i canali di comunicazione più adatti al proprio target di riferimento. Per attirare i clienti è importante pubblicizzare il proprio bed and breakfast. Puoi farlo online, attraverso siti web e social media, oppure offline, attraverso brochure e pubblicità.

Conclusione

Trasformare la propria casa in un bed and breakfast può essere un’esperienza gratificante e remunerativa. Un modo per guadagnare molto potrebbe essere l’apertura di un B&B su uno lago italiano che sta diventando la nuova meta di VIP e personaggi famosi.

Prima di prendere una decisione è importante valutare attentamente tutti i fattori sopra elencati. Una buona idea potrebbe essere rivolgersi a un professionista che possa aiutare a valutare la fattibilità del progetto e a seguire le procedure burocratiche necessarie.