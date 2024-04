Wall Street tornerà a correre da subito? Bolla sull’Intelligenza Artificiale?

Sono giorni decisivi questi per capire quali sono le reali intenzioni dei mercati americani Oramai, tranne sorprese è quasi assodato che i tassi di interesse non verranno tagliati. La FED di domani potrebbe indicare non verranno tagliati se non al verificarsi di determinate condzioni. Come al solito si continuerà a guardare i dati macroeconomici che verranno pubblicati di volta in volta. Wall Street tornerà a correre da subito? Il recente ribasso del 6% ha fatto ricaricare le pile? Non è un’ipotesi che a parer nostro abbia poche probabilità.

Intelligenza Artificiale e bolla speculativa

L’entusiasmo attuale nel settore tecnologicosta portando alcuni a fare paragoni con la precedente bolla di Internet. Tuttavia, esperti di AllianceBernstein come Lei Qiu e Wentai Xiao, in un blog, argomentano che tali confronti sono fuorvianti. Sebbene l’Intelligenza Artificiale (IA) susciti un grande interesse, con il potenziale di aumentare la produttività e molte applicazioni ancora in fase di scoperta, le spese ingenti in sistemi informatici superpotenti sollevano preoccupazioni. Tuttavia, secondo i due esperti, le somiglianze con la bolla di Internet dell’anno 2000 sono limitate. Mentre la bolla delle dot-com è stata alimentata da investimenti massicci nell’infrastruttura web con valutazioni che si discostavano dai fondamentali, l’attuale corsa all’installazione di server per l’IA non condivide gli stessi tratti. Sebbene le spese per l’IA siano significative, gli esperti sostengono che la situazione sia diversa poiché le fondamenta dei modelli di business sono più solide, riducendo il rischio di una ripetizione della bolla di Internet.

Azioni che possono continuare a fare bene

Bank of America continua a essere ottimista sulle prospettive di crescita del settore dell’Intelligenza Artificiale e ha identificato cinque società di chip semiconduttori con potenziali performance eccellenti. Queste società sono: NVIDIA, Broadcom, Marvell Technology, AMD e Micron Technology.

Bank of America ha evidenziato che queste cinque aziende leader nel settore dell’Intelligenza Artificiale sono scambiate a un rapporto prezzo/utili interessante, offrendo un’opportunità di acquisto dopo la recente flessione di mercato. Si prevede che la fase iniziale di sviluppo dell’infrastruttura dell’AI continuerà per alcuni anni, anche se in seguito, ci si aspetta che l’attenzione si sposti su altri settori aziendali che possono beneficiare dell’intelligenza artificiale.

Wall Street tornerà a correre da subito? I livelli da monitorare di breve termine

La giornata di contrattazione del giorno 29 aprile ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.239,66

Nasdaq C.

15.927,90

S&P500

5.099,96

Anche ieri il quadro grafico è rimasto immutato: nuovi rialzi con chiusure settimanali superiori ai seguenti livelli

Dow Jones

39.013,20

Nasdaq C.

16.539

S&P500

5.235.

Oggi, si avranno indicazioni anche di medio termine in quanto ci saranno le chiusure mensili.

