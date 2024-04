Ariete e Acquario sono tra i segni che avranno più successo questa settimana. Ecco i più sfortunati negli investimenti secondo l’oroscopo

Anche un altro mese è prossimo a concludersi. Sta infatti per cominciare maggio, che porterà una ventata di energia a diversi segni zodiacali. Tuttavia, non per tutti quest’inizio mese sarà particolarmente propizio. Come abbiamo già visto sulle nostre pagine, l’Ariete vivrà un’ultima settimana in cui le stelle e Giove sono a suo favore, permettendogli investimenti finanziari fortunatissimi e in cui avrà grandi possibilità di guadagno. Dopo di questa, però, la sua fortuna calerà a picco. L’Acquario, invece, si appresta ad un mese in cui le stelle saranno sempre dalla sua parte. Ma per quanto riguarda questa settimana, che ha avuto inizio il giorno 29 aprile, cosa bisogna aspettarsi? Scopriamolo a breve.

Ariete e Acquario sono tra i segni che avranno più successo questa settimana. Ciò riguarda non soltanto l’ambito economico e dunque gli investimenti in Borsa ma anche la vita di tutti i giorni. Almeno, questo è quanto riportato dall’oroscopo. Tuttavia, c’è anche l’altro lato della medaglia.

Infatti, se alcuni segni zodiacali vanteranno un notevole successo nel corso di questi giorni, altri saranno invece particolarmente sfortunati. Infatti, per loro potrebbe essere meglio non investire grosse somme, anche solo nell’acquisto di un immobile.

Il primo è sicuramente lo Scorpione, che sta vivendo spiacevoli situazioni personali che potrebbero portarlo a prendere decisioni avventate. Proprio per questo, potrebbero ripercuotersi anche sui suoi investimenti finanziari.

Un consiglio? Prima di prendere una qualsiasi decisione dovrebbe prendere un respiro profondo. In questo modo, eviterà di pentirsene. Come l’Ariete, infatti, questo segno zodiacale tende ad essere molto impulsivo e ad affidarsi fin troppo spesso al suo intuito, in particolare quando è nervoso.

Il Capricorno

Recentemente questo segno zodiacale ha visto tutte le sue certezze sgretolarsi. Pertanto, così come lo Scorpione, per motivi diversi sta attraversando un periodo in cui non è particolarmente lucido. Anche il Capricorno, pertanto, potrebbe doversi prendere una pausa dagli investimenti o comunque ponderare di più le proprie decisioni in ambito finanziario. In questo modo, eviterà brutte sorprese.

Meglio, dunque, attendere periodi migliori, in cui potrà essere più tranquillo a livello personale.

