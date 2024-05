Wall Street potrebbe continuare a salire. Focus su Argento, euro dollaro e Tesla

Siamo giunti in una settimana importante. Fra il 23 e il 24 scadrà un nostro setup annuale rosso e in queste date con probabilità molto elevate, negli ultimi 20 anni sono stati segnati minimi/massimi o accelerazioni rilevanti. Cosa accadrà questa volta? Al momento, se guardiamo i grafici sembra che Wall Street potrebbe continuare a salire.

Focus su argento

Mentre l’oro continua a macinare nuovi recordi storici, cosa psosiamo attendere dall’argento? Alcuni analisti, a inizio anno, hanno previsto che l’argento potesse salire di più dell’oro. Invece, sembra che siiano entrambi a mostrare una perfromance eccellente. Da inzio anno, l’argento ha segnato il minimo a 22,465 e il massimo a 32,75, mentre negli ultimi gioroni quota a 32,20. In base ai nostri parametri la tendenza di lungo termine è rialzista e fino a prova contraria questo andamenti potrebbe continuare per molti anni. Il supporto da non violare al ribasso per il 2024 è a parer nostro 21,69.

Per quanto riguarda il breve termine, la tenuta di 26,255 potrebbe spingere i prezzi verso area 34/35,50.

Aggiornamento sul cambio euro dollaro

Quando tutto sembrava presagire un ritorno alla parità, l’euro ha inziatoa mostrare forza crescente. Negli ultimi giorni il cambio quota in area 1,0868. La forza dell’euro potrebbe continuare nel brevissimo verso 1,0969. Il supporto da non violare al momento è 1,0835 e poi 1,0767. In ottica di più ampio respiro, l’Alligator Indicator sia sul settimanale che sul mensile sono appiattiti e genera segnali contrastanti, quindi al momento su questi time frame non siamo in grado di effettuare una previsione grafica attendibile.

Ora Tesla potrebbe anche sorprendere

Dopo che in area 176,16 durante lo scorso mese, era stata toccata la trend line passante per i minimi di gennaio del 2023 e quelli di aprile del 2020, i prezzi hanno iniziato un rimbalzo. Negli ultimi giorni Tesla quota in area 177,46 e dai livelli attuali potrebbe continuare la strada del rialzo. La tenuta di 167,75 potrebbe far continuare il rialzo verso area 197,32 di breve termine.

Wall Street potrebbe continuare a salire: come regolarsi nei prossimi giorni per mantenere un affidabile polso della situazione?

La seduta di contrattazione del 17 maggio ha visto i prezzi chiudere ai seguenti livelli:

Dow Jones

40.003,59

Nasdaq C.

16.685,97

S&P500

5.303,2

I nostri algoritmi matematici proiettano che la tendenza di breve termine è rialzista: nuovi ribassi con chiusure settimanali inferiori ai seguenti livelli

Dow Jones

39.370

Nasdaq C.

16.300

S&P500

5.192.

