Fra i mercati americani e gli altri listini azionari internazionali c’è una correlazione di circa il 76%. Quindi, questo significa che un movimento viene sentito con elevata probabilità anche dagli altri. Abbiamo studiato le serie storiche dal 1898 ad oggi per i mercati americani e calcolato gli swing di prezzo e tempo che si ripetono con elevata probabilità. A proposito del tempo, negli ultimi 20 mesi, come accade con una regolarità di quasi il 90% negli ultimi 20 anni, sono state centrate con largo anticpo (almeno un anno) le date che hanno visto formare minimi/massimi assoluti/relativi. Cosa ci attende ora? Wall Street è su un precipizio e oggi è 3 agosto.

Lo scenario annuale e i setup

Il 2023 in base alle nostre statistiche dovrebbe essere un anno molto positivo. Il minimo doveva essere segnato nel primo trimestre, mentre il massimo fra fine novembre e la prima decade di gennaio.

Quali sono state le date più importanti dell’anno fino ad oggi?

Come si nota dal grafico sottostante

Esse sono state: il 31 gennaio, il 6 marzo, il 6/7 aprile. A seguire il 4 agosto doveva aver segnato un massimo e lasciare spazio a una correzione di almeno un mese. Fino a quando? 29 settembre o addirittura il 30 ottobre.

Per il momento siamo in attesa di domani, ma già negli ultimi giorni, sia su Wall Street che sugli altri mercati azionari internazionali, sembrano in formazione degli importanti segnali ribassisti.

Se questi verranno confermati alle porte ci potrebbe essere un altro 7/10% di ribasso dai valori attuali.

Per quanto riguarda le proiezioni sui prezzi torneremo nel weekend su questo argomento.

Wall Street è su un precipizio e oggi è 3 agosto: i livelli da monitorare

La seduta di contrattazione del 2 agosto si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

35.282,52

Nasdaq C.

13.973,45

S&P500

4.513,39.

Rimarchiamo anche oggi quali siano i livelli che potrebbero far iniziare una correzione, ovvero chiusure giornaliere inferiori ai seguenti prezzi:

Dow Jones

35.216

Nasdaq C.

14.006

S&P500

4.528.

Non possiamo far altro che attendere, ma confermiamo che all’orizzonte sembrano addensarsi delle nuvole minacciose. Il segnale ribassista in corso è di breve termine ma non è ancora in ottica mensile. C’è da attendere conferme in merito e quindi attenzione a dire che il ribasso atteso sia iniziato!

