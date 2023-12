Target e direzione per il 2024 dei mercati americani-Foto da imagoeconomica

Dopo un 2022 quasi tutto al ribasso per i mercati azionari internazionali, il 2023 come da ciclicità storica dal 1898 ad oggi, ha mostrato i muscoli con un rialzo a doppia cifra, e il movimento potrebbe ancora continuerè anche di un altro 2/3% fino alla fine dell’anno/6 gennaio. La casistica storica vuole infatti che il terzo anno del ciclo presidenziale americano abbinato al terzo del decennio vede rendimenti anche superiori al 20% e che lasci alle spalle il minimo dell’intero decennio. Queste previsioni erano poi state confermate anche dal barometro della prima settimana dell’anno e dell’intero mese di gennaio. Wall Street dove sarà diretta nel 2024?

La storia si ripeterà

I nostri algoritmi settati sulle serie storiche dal 1898 ad oggi, e dopo aver abbinato il quarto anno del ciclo presidenziale americano con il quarto del decennio stabiliscono il seguente percorso campione:

Fase laterale ribassista fino al mese di maggio e poi rialzo fino all’ultima settimana di dicembre. Rendimento annuale fra il 7 e il 10%.

Siamo andati a leggere le stime degli analisti della Morgan Stanley sullo S&P 500. Secondo le propie valutazioni, Morgan Stanley indica per l’S&P 500 americano un livello target medio per fine 2024 pari a 4.500 punti. Basti pensare che il livello attuale è intorno ai 4.600 punti. La view quindi è abbastanza pessimistica. Lo scenario migliore invece proietta un target di 5.050 punti e quello peggiore in area 3.850.

Wall Street dove sarà diretta nel 2024?

La FED non ha mosso i tassi e questo è stato come da attese. La chiusura della seduta borsistica del giorno 13 dicembre è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

37.090,24

Nasdaq C.

14.733,96

S&P500

4.707,09.

Continuiamo a essere ottimisti e al momento non vediamo particolari pericoli. Il rialzo infatti, secondo la nostra view, potrebbe ancora continuare fino alla fine dell’anno e sarebbe compatibile anche con aggiustamenti al ribasso di tanto in tanto.

Vedremo poi di volta in volta cosa accadrà.

Lettura consigliata

Svelato l’indice su cui puntare nel 2024 e gli investimenti da fare per gli analisti di Morgan Stanley