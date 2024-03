Wall Street ad un punto decisivo. Paypal ad un punto di svolta

Questa è la settimana più importante per il mese di marzo, Infatti, ha lasciato alle spalle le scadenze tecniche delle tre streghe mentre ieri è scaduto il secondo setup annuale e per chi si occupa di astrofinanza, nei giorni scorsi, l’equinozio di primavera.

Potrebbe essere questa la congiunzione che molti investitori aspettano per far iniziare il ritracciamentro tanto atteso. Ci sarà questo movimento oppure verrà ulteriromente procrastinato. Da alcuni nostri indicatori predittivi, al momento non si ravvisano particolari divergenze negative e lo stesso Vix è ancora confinato in una stretta fase laterale senza particolari segnali. Wall Street ad un punto decisivo ma i grafici continuano a rimanere impostati al rialzo. Dal punto di vista macroeconomico, le Banche centrali alla fine, hanno rimasto aperto la porta alla possibilità di un taglio dei tassi di interesse.

Paypal ad un punto di svolta mentre Tesla continua il ribasso

Paypal ha chiuso la scorsa settimana di contrattazione al prezzo di 64,77 dollari. Le azioni nell’anno 2021 hanno segnato il massimo a 310,16 e da quel momento in poi si è assistito ad una forte discesa fino ai livelli attuali. Nelle ultime settimane parrebbe in formazione una figura di bottom di lungo termine. Pattern comunque, che dovrà essere ulteriormente confermato su base trimestrale. Per il momento, Paypal ha lasciato alle spalle sia il POC annuale (58 dollari) che quello del 2023 (63 dollari circa). Inoltre, i prezzi hanno rotto al rialzo in chiusura settimanale la trend line che unisce tutti i massimi che si sono formati su base settimanale dal 2022 ad oggi. Un movimento del genere, se confermato, potrebbe far puntare i prezzi verso la media mobile a 200 settimane passante attualmente dai 103 dollari. Primo supporto a 55,77.

Il giudizio degli analisti come riportato dal sito Marketscreener è il seguente:

raccomandazione accumulate con target medio a 71,74 dollari.

Wall Street ad un punto decisivo: i livelli da monitorare di breve termine

La giornata di contrattazione del 25 marzo ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

39.313,64

Nasdaq C.

16.384,47

S&P500

5.218,19.

La tendenza dei grafici continua a rimanere impostata al rialzo. Al momento non ci sono ancora particolari indicazioni che facciano pensare all’inizio di un ribasso

Probabile inizio di un ritracciamento invece, se la chiusura di contrattazione giornaliera e poi settimanale sarà inferiore ai seguenti livelli di prezzo:

Dow Jones

38.760

Nasdaq C.

15.951

S&P500

5.131.

Fino a quando reggeranno questi livelli, fino a venerdì proiettiamo rialzi.

Il consiglio è di osservare attentamente i livelli di supporto appena indicati e farlo di giorno in giorno tendendo ben presente che solo la chiusura di questo venerdì potrebbe generare indicazioni abbastanza attendibili. Fino a quella data, potrebbero essere possibili anche continui falsi segnali.

Lettura consigliata

Azioni che scendono a Piazza Affari e che sono sottovalutate per gli analisti