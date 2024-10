Vuoi vivere vicino al mare in un posto paradisiaco? Ecco quanto costa una casa in questa splendida e rinomata isola italiana.

Vuoi vivere vicino al mare in un posto paradisiaco - Foto da pexels.com

Vivere a Capri, una delle isole italiane più iconiche e paradisiache, è un sogno per molti. Tuttavia, il costo di una casa in questo angolo di lusso non è alla portata di tutti. Capri è una meta esclusiva, e i prezzi delle proprietà riflettono la sua fama mondiale, la bellezza naturale e la domanda elevata da parte di acquirenti italiani e stranieri. Il prezzo medio di un immobile varia tra 8.000 e 13.000 euro al metro quadrato, con ville di lusso e appartamenti affacciati sul mare che possono raggiungere cifre molto più elevate, spesso superiori ai 20.000 euro al metro quadro.

Capri è rinomata per le sue bellezze naturali, le acque cristalline, e i panorami mozzafiato. Le zone più ambite includono Marina Grande, dove attraccano i traghetti e gli yacht, e il centro storico di Capri, con la sua famosa Piazzetta e le vie circostanti, ricche di boutique esclusive e ristoranti di alto livello. Queste aree sono tra le più costose dell’isola, ma offrono una qualità della vita impareggiabile, soprattutto per chi cerca una residenza principale o una seconda casa di prestigio.

Il mercato immobiliare di Anacapri

Per chi cerca una soluzione più accessibile, è possibile guardare ad Anacapri, la parte alta dell’isola, dove i prezzi degli immobili sono leggermente inferiori rispetto al centro di Capri. Qui, il costo al metro quadrato può scendere intorno agli 8.000-10.000 euro, offrendo comunque splendidi panorami e vicinanza alle principali attrazioni dell’isola. Anche ad Anacapri non mancano ville e appartamenti di lusso, ma è possibile trovare soluzioni meno costose rispetto al cuore di Capri.

Cosa aspettarsi dall’acquisto di una casa a Capri

Acquistare una proprietà a Capri non è solo un investimento immobiliare, ma un’opportunità per vivere un’esperienza unica. Le case sull’isola sono spesso dimore storiche, caratterizzate da architettura mediterranea, ampie terrazze con vista mare e giardini privati. Inoltre, Capri offre un clima mite tutto l’anno, ottimi collegamenti con la terraferma e una comunità internazionale di residenti.

Il mercato di lusso: ville con vista e privacy assoluta

Se il budget lo consente, è possibile puntare su ville esclusive, immerse nella natura, con vista sul mare o sul Golfo di Napoli. Queste proprietà offrono privacy, lusso e comfort, spesso dotate di piscine private e ampi giardini. Molte ville a Capri vantano anche una storia affascinante, essendo state residenze di celebrità o personaggi storici.

Vivere a Capri è un’esperienza straordinaria, ma richiede un investimento significativo. Con prezzi al metro quadrato tra i più alti d’Italia, l’isola attira chi cerca lusso, bellezza e uno stile di vita esclusivo. Tuttavia, Anacapri può offrire un’alternativa leggermente più accessibile senza rinunciare al fascino dell’isola.

