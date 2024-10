Ecco 3 consigli per risparmiare sull’assicurazione dell’auto

3 consigli per risparmiare sull’assicurazione dell’auto: le offerte online

Una delle strategie più efficaci per risparmiare sull’assicurazione auto è confrontare diverse polizze. Utilizzare comparatori online permette di accedere rapidamente a numerose offerte personalizzate. Alcuni siti offrono strumenti gratuiti per confrontare i preventivi in pochi minuti, permettendoti di scegliere la soluzione più conveniente. Questo approccio è particolarmente utile per identificare le compagnie che offrono sconti speciali per nuovi clienti o per determinate categorie di conducenti.

Inoltre, alcune compagnie assicurative offrono sconti dedicati a chi sottoscrive la polizza direttamente online, eliminando i costi amministrativi legati alle agenzie fisiche. In questo modo, si può accedere a tariffe più competitive rispetto a quelle tradizionali.

Valutare le clausole facoltative

Un altro metodo per risparmiare è rivedere le coperture accessorie incluse nella tua polizza. Spesso le assicurazioni auto includono clausole opzionali come assistenza stradale, furto e incendio, oppure coperture per atti vandalici, che possono far lievitare il costo finale della polizza. Sebbene siano utili, è importante valutare se hai effettivamente bisogno di tutte queste opzioni. Ad esempio, se parcheggi la tua auto in un garage privato, la copertura contro il furto potrebbe non essere strettamente necessaria.

Sfruttare la Legge Bersani

Un’altra opzione che può aiutare a risparmiare è sfruttare i benefici della Legge Bersani. Questa normativa consente ai neopatentati o a chi acquista una seconda auto di ereditare la classe di merito di un familiare convivente, evitando di partire dalla classe più alta e quindi più costosa. Ciò permette un notevole risparmio per chi si trova a sottoscrivere una nuova polizza.

Ad esempio, se un giovane automobilista può ereditare la classe di merito di un genitore che ha una storia assicurativa priva di incidenti, il premio da pagare sarà molto più basso rispetto a chi parte da una classe alta, come la 14esima, che è solitamente associata a costi elevati. Ecco 3 consigli per risparmiare sull’assicurazione dell’auto.

Farlo è possibile se si adottano alcune semplici strategie come confrontare le offerte, personalizzare la polizza in base alle proprie esigenze e sfruttare i vantaggi delle leggi come la Bersani. Mantenere un approccio consapevole e informato può portare a un risparmio significativo senza compromettere la sicurezza e la protezione del veicolo.

Lettura consigliata

Queste monete da 2 euro ne valgono finanche 2000