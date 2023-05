Vuoi vestirti elegante spendendo poco? Sono queste le 5 regole d’oro per un guardaroba chic

Vestirsi bene fa piacere a tutti, anche se ha un costo. Perché si vede se un capo lo hai preso al mercato o in una boutique. E ti fa guardare, magari con invidia, le persone che possono vestire alla moda, abiti firmati. Eppure, non è detto che vestirsi elegante debba rimanere solo un segno. Ecco 5 regole d’oro per avere un guardaroba stiloso, spendendo poco.

Sarà anche vero che l’abito non fa il monaco, ma è indubbio che una persona vestita bene viene guardata, a torto o a ragione, diversamente. Inutile girarci intorno: se vediamo un’amica che indossa abiti griffati ci fa invidia. Anzi, ci fa crescere la rabbia, perché, magari, noi portiamo capi di qualche anno prima e cara grazia averli.

Eppure, volendo, potremmo sfruttare alcune regole d’oro che ci potrebbero permettere di avere un guardaroba che trasudi stile. E che, soprattutto, non sveni le nostre finanze, permettendoci di fare bella figura.

Prova a seguire questi consigli per avere un guardaroba da far invidia a tutti senza spendere tanto

Ebbene, Vuoi vestirti elegante spendendo poco? Sono queste le 5 regole per andare in giro in maniera chic. Partendo da un concetto. A volte, siamo noi a fare lo stile. Non è necessariamente il capo d’abbigliamento a fare la differenza, ma il modo con il quale lo si porta. Ci sono persone comuni che hanno un loro stile preciso e che stanno bene indipendentemente dal costo del capo.

E, viceversa, si può anche spendere una fortuna per una bella giacca o un pantalone top, ma che addosso a noi stonerebbero. Prima di tutto, val la pena fare il pieno di vestiti durante i saldi. Sembra una banalità, ma ci sono persone che evitano di fare le code, perché non amano aspettare.

Ecco alcune dritte per acquistare anche vestiti firmati a prezzi contenuti e che ci facciano sembrare chic

Facendo, però, attenzione a non farci truffare dai finti sconti di alcuni negozi. A volte, conviene aspettare gli ultimi 2-3 giorni, perché i prezzi si abbassano ulteriormente. Ed anche gli outlet ti permettono di comprare bei vestiti, spendendo la metà. Non sono quelli di quest’anno? Mica buttate via quelli presi un anno prima.

Così come dovreste imparare ad iscrivervi ai canali Telegram. Qui, ci sono gruppi dove ti informano tempestivamente di alcune offerte dovute, magari, ad un errore su sito, oppure ad un’offerta a tempo limitato (magari, di poche ore). Più di una persona si è portata a casa, a metà prezzo, capi che costavano il doppio fino a qualche minuto prima.

Vuoi vestirti elegante spendendo poco? Sono queste le 5 regole d’oro, ma non dirlo in giro

Attenzione anche ai siti o ai mercatini dove si acquistano abiti di seconda mano. Molte persone sono costrette a vendere per motivi economici e si possono fare affari d’oro a cifre decisamente più basse. La quarta regola è di guardare il proprio armadio con occhi diversi. Prima di buttare via un capo, pensa a come potresti reinventarlo. Tirare fuori uno smanicato da una camicia ormai smessa o degli shorts estivi da jeans che non mettiamo più. Basta un po’ di fantasia.

O organizza degli swap party con le amiche, scambiandovi gli abiti. Mai inseguire l’abito o l’accessorio che fa tendenza in quel momento, come, ad esempio, la borsa per l’estate. Meglio puntare su colori e modelli che si adattano perfettamente, e sempre, al nostro stile.