Cambiare vita, per vivere più sereni e felici, magari con meno stress e meno problemi è l’aspirazione di tutti. E allora niente di meglio che adottare uno stile di vita diverso. Basandosi sulla teoria dei tre 8.

Una teoria scientifica che sembra sia quella ideale per arrivare a vivere come uno desidera, cioè meglio rispetto ad oggi. Allora perché non approfondire l’argomento e capire di cosa si tratta effettivamente?

Vuoi la vita dei tuoi sogni? allora devi applicare la regole dei tre 8, ecco di cosa si tratta

C’è chi la ritiene una teoria, chi invece la considera una autentica tecnica. Fatto sta che applicare alla vita di tutti i giorni il metodo dei tre 8 pare aiuti e di molto. C’è chi desidera raggiungere la felicità e pensa di passare da guadagni maggiori e ricchezza per perseguire l’obiettivo.

Chi invece punta ad altro, magari a cambiare luogo di vita. La salute è la principale cosa che serve per vivere bene, ma occorre senza dubbio anche altro. Occorre la serenità, serve fare le cose che piacciono. Serve dedicare tempo a se stessi, naturalmente lavorare, ed anche riposare. L’equilibrio nella vita di ogni giorno è fondamentale. Ed è proprio l’equilibrio che è alla base di questa teoria che promette di fare miracoli nell’esaudire i sogni di quanti auspicano una vita migliore.

Dividere la giornata in 3 fasi di uguale durata

Lavorare è importante, ma chi lavora troppo non è certo felice. Perché una giornata è fatta di 24 ore e passare molto tempo al lavoro non è la soluzione alla ricerca della felicità di un individuo. La “Ricerca delle felicità” è un film del 2006 di Gabriele Muccino, con Will Smith. Un film basato sulla vita di Chris Gardner, un broker e imprenditore divenuto milionario, ma che visse giorni di intensa povertà, a tal punto da dormire nei ricoveri per i poveri o nei bagni delle stazioni con suo figlio piccolo. Il broker raggiunse la felicità lavorando e riuscendo a dare una vita migliore al proprio figlio. Ma una vita lieta non può passare solo dal lavoro.

E la regola dei tre 8 sta proprio a dimostrare tutto questo. E non è certo giocando d’azzardo o andando a vivere in un Paese tropicale puntando sulla buona sorte che si raggiunge matematicamente la felicità. La regola dei tre 8 non è altro che il dividere ogni giornata che si vive, in 3 fasi. La prima, di 8 ore da dedicare al lavoro. La seconda, sempre di 8 ore da dedicare a famiglia, hobby, svago e tempo libero. Infine le altre ore della giornata servono per il riposo.

Il numero perfetto è 8?

Purtroppo 8 ore per il lavoro a volte sono poche. Innanzi tutto perché c’è chi lavora molto di più. E poi perché tra traffico, file ai mezzi pubblici e spostamenti, alle 8 ore di lavoro andrebbero aggiunte le altre dedicate a questi adempimenti. Resta il fatto che la teoria sostiene che 8 ore di lavoro siano quelle ideali per rendere al meglio nella propria attività. Così come 8 ore di riposo sono quelle idonee per evitare che lo stress causi alla fine dei seri problemi di salute (dormire 6 ore a notte o meno alla lunga nuoce proprio alla salute).

Ed anche le 8 ore per lo svago sono fondamentali perché nello svago e nel tempo libero si ricaricano le batterie per affrontare al meglio il lavoro e la giornata successiva. A tal punto che 8 sarebbe pertanto il numero perfetto. Vuoi la vita dei tuoi sogni? allora questa è la strada da intraprendere.