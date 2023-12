Arrivano 2 BTP fatti su misura per invrestitre al meglio i propri soldi-Foto da pexels.com

In questa parte dell’anno si è soliti analizzare i 12 quasi trascorsi e gettare le prime basi per quelli prossimi a venire. Un discorso che spazia dalla vita privata al lavoro, dalla famiglia agli hobby fino anche alla gestione dei risparmi. A quest’ultimo riguardo, se vuoi investire i soldi a fine anno su titoli di Stato a 3 o 7 anni sono in arrivo due emissioni il 13 dicembre.

Il 2023 ha segnato il riscatto dei rendimenti sul reddito fisso, specie per i sovereign bond, dopo anni in cui questi prodotti erano caduti nel dimenticatoio. Nel recente passato questi strumenti offrivano potenziali guadagni al limite del trascurabile, per cui i risparmiatori trovavano più interessante investire altrove.

Quando fare l’affare con il reddito fisso?

Tuttavia, per evitare di cadere nel generico sarebbe meglio capire se ci sono tempi più propizi di altri per investire sul reddito fisso. Secondo gli esperti l’affare su questo segmento di mercato lo si fa quando:

i tassi della Banca Centrale (di riferimento) sono ai loro massimi di periodo e se ne attende un progressivo rientro da lì a breve;

l’inflazione è al top e/o comunque su valori anomali;

lo spread, cioè le tensioni sull’emittente, è su valori alti rispetto a quelli standard di mercato.

In sostanza l’affare sul reddito fisso capita quando le condizioni per chi emette sono a sfavorevoli e si attende a breve un’inversione di tendenza. Ovviamente attenzione al rischio emittente. Un conto è prestare i soldi a chi è in difficoltà provvisoria, altro paia di maniche è il caso di chi il mercato considera avviato alla rovina!

Vuoi investire i soldi a fine anno su titoli di Stato a 3 o 7 anni? Arrivano 2 BTP fatti su misura

Ora, un nuovo comunicato stampa MEF annuncia l’emissione di ulteriori tranches di BTP a 3 e 7 anni. Nello specifico si tratta di:

BTP con codice ISIN IT0005556011, in corso di emissione e per il quale sarà emessa la 9° tranche. Le date di emissione e di scadenza sono, nell’ordine, quella del 17 luglio 2023 (giorni dietimi: 91) e del 15 settembre 2026. La cedola lorda annuale è del 3,85% mentre la data pagamento è il 15/03/2024. L’importo offerto varierà nel range min-max 2,5-3,0 miliardi di €, mentre l’importo dell’asta supplementare sarà di 600 milioni di €;

BTP a 7 anni con ISIN IT0005561888, anch’esso in corso di emissione (7° tranche). Il bond ha data emissione 15/09/2023 (giorni dietimi: 30) e data scadenza 15/11/2030. La cedola annua lorda è del 4,00% e gli importi offerti (min, max e supplementare) coincidono con quelli del bond precedente.

Il calendario per le operazioni di sottoscrizione

Il meccanismo di collocamento delle obbligazioni sarà quello dell’asta marginale, a cui parteciperanno gli operatori abilitati per Legge.

Ecco il calendario completo delle operazioni di sottoscrizione: