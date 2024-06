Vuoi casa in un luogo esotico? Ecco quanto paghi in Marocco e perché investire in questo Paese

Il mercato immobiliare marocchino sta attirando sempre più interesse da parte di investitori internazionali e acquirenti privati. Le città principali come Casablanca, Marrakech e Rabat offrono un mix affascinante di storia, cultura e modernità, rendendole destinazioni attraenti sia per vivere che per investire. Analizziamo i principali aspetti da considerare quando si decide di comprare una casa in Marocco. Infatti, comprare casa in questo Paese può essere un’ottima opportunità sia per chi cerca una residenza secondaria in un paese esotico e accogliente, sia per gli investitori alla ricerca di rendimenti interessanti. Come sempre, la chiave per un acquisto di successo è una buona pianificazione e l’assistenza di professionisti locali esperti, per navigare con sicurezza attraverso il mercato immobiliare marocchino.

Vuoi casa in un luogo esotico? Ecco quanto costa in Marocco

Il costo degli immobili in Marocco varia notevolmente a seconda della città e della posizione specifica all’interno di essa. Secondo i dati raccolti da portali specializzati, il prezzo medio al metro quadro nelle principali città marocchine si aggira intorno ai 16.003 MAD (circa 1.500 euro). Tuttavia, ci sono delle variazioni significative: nelle zone più esclusive di Casablanca e Marrakech, i prezzi possono raggiungere i 20.000 MAD (1.875 euro circa) al metro quadro, mentre in aree meno centrali o nelle città più piccole, i costi possono scendere notevolmente, rendendo il mercato immobiliare marocchino accessibile a una vasta gamma di acquirenti. Si ricorda che il prezzo medio per una casa in Italia è di 2.000 euro al metro quadrato circa.

Perché comprarne una proprio in questo Paese

Vuoi casa in un luogo esotico? Ecco perché optare in questo paese. Il Marocco offre diverse opportunità di investimento immobiliare, grazie alla sua economia in crescita e alla crescente domanda di proprietà residenziali e commerciali. Ci sono inoltre città come Marrakech note per essere particolarmente attraenti per gli investitori che cercano di acquistare immobili da affittare. Gli affitti a breve termine possono offrire rendimenti interessanti, specialmente durante le stagioni di alta affluenza turistica.

In questo Paese, inoltre, c’è un costo della vita generalmente più basso rispetto all’Europa e non soltanto. Altri vantaggi sono un clima favorevole e una ricca offerta culturale. Tuttavia, ci sono anche delle sfide da considerare. Il mercato immobiliare marocchino può essere meno regolamentato rispetto a quello di molti paesi occidentali, il ché può comportare rischi se non si prendono le dovute precauzioni. Dunque, mai fare acquisti senza informarsi debitamente. Inoltre, è importante essere consapevoli delle differenze culturali e legali che possono influenzare il processo di acquisto.

