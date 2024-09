Vuoi andare in viaggio all’estero e spendere pochi soldi? Questa è la meta che fa per te

In Cambogia, puoi trovare sistemazioni economiche a partire da 5-10 euro a notte per una camera in ostello, mentre i pasti nei ristoranti locali possono costare appena 1-3 euro. Anche i trasporti interni sono convenienti, con mezzi pubblici e tuk-tuk accessibili a pochi euro. L’ingresso ad Angkor Wat, una delle principali attrazioni, ha un costo di circa 35 euro per un biglietto di un giorno, ma è un’esperienza indimenticabile che vale il prezzo.

Quanto si spende ogni giorno

Un viaggio in Cambogia ti permette di esplorare un mix di storia antica, paesaggi naturali mozzafiato e città vivaci come Phnom Penh e Siem Reap, senza svuotare il portafoglio. Con un budget giornaliero che può essere inferiore ai 30-40 euro, potrai vivere un’esperienza completa, dalle visite culturali allo street food locale, fino a soggiorni in hotel confortevoli.

Vuoi andare in viaggio all’estero e spendere pochi soldi? La Cambogia è la destinazione perfetta per chi vuole vivere un’avventura esotica senza spendere troppo. È un luogo ricco di storia e bellezze naturali, con prezzi più che accessibili, rendendolo ideale per i viaggiatori che cercano un viaggio all’estero economico ma ricco di esperienze.

