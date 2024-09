Quanto costa un viaggio in Kenya e fare un safari lì? Eccolo svelato.

Il Kenya è un paese situato nell’Africa orientale, noto per i suoi straordinari paesaggi naturali e la fauna selvatica. Il suo territorio comprende savane, montagne, laghi, deserti e coste affacciate sull’Oceano Indiano. Il Kenya ospita alcune delle riserve naturali e dei parchi nazionali più famosi al mondo, come il Masai Mara, famoso per le migrazioni annuali degli gnu. Nairobi, la capitale, è un vivace centro urbano che bilancia modernità e tradizione africana. Il paese è una destinazione popolare per i safari, attirando visitatori per esperienze uniche di osservazione di animali selvatici come leoni, elefanti e rinoceronti.

Un viaggio in Kenya, inclusa l’esperienza di un safari, è un sogno per molti viaggiatori, ma i costi possono variare notevolmente in base a diversi fattori come il periodo, la tipologia di alloggio e la durata del soggiorno. Ecco una panoramica dei costi principali.

Quanto costa un viaggio in Kenya e fare il safari lì? Eccolo svelato: volo e alloggio

Il volo per il Kenya rappresenta una delle spese maggiori, con prezzi che variano dai 500 ai 900 euro a persona, andata e ritorno, a seconda del periodo e della compagnia aerea. Gli alloggi in Kenya offrono diverse opzioni: da hotel di lusso e resort sul mare alle guesthouse più economiche. Un alloggio economico può costare intorno ai 30-50 euro a notte, mentre i resort di fascia alta nelle aree turistiche possono arrivare anche a 200-300 euro per notte.

Safari in Kenya

Il costo di un safari varia notevolmente in base al tipo di esperienza scelta. I safari più economici, della durata di 3 giorni, possono partire da 300-400 euro a persona, mentre i safari di lusso che includono lodge di fascia alta possono superare i 1000 euro. In media, un safari di 5-7 giorni può costare intorno ai 600-1500 euro a persona, a seconda delle riserve visitate e del tipo di alloggio selezionato.

Spese aggiuntive

Tra le spese da considerare ci sono i pasti, che possono costare dai 5 ai 30 euro a seconda che si scelga di mangiare in ristoranti locali o internazionali. Inoltre, è importante includere i costi per l’ingresso nei parchi nazionali, che variano tra i 50 e i 100 dollari al giorno a persona, oltre alle eventuali guide e trasporti interni.

In sintesi, un viaggio in Kenya con safari può costare tra i 1500 e i 3000 euro a persona, in base al livello di comfort e alla durata.

