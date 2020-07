Volo prenotato-volo cancellato? A che gioco stanno giocando le compagnie aeree? I voli riaprono e voi avete già acquistato un biglietto per le vostre vacanze estive? Ma poi vi arriva una mail con scritto “volo cancellato”? Che cosa stanno combinando le compagnie aeree? Poche ore dopo la conferma della prenotazione, alcune azienda cancellano il viaggio adducendo motivi legati all’emergenza Covid. E cercano di tenere i soldi in cassa offrendo solo un voucher spendibile entro il 2021.

A che gioco stanno giocando le compagnie aeree?

Volo prenotato-volo cancellato? A che gioco stanno giocando le compagnie aeree? Proviamo a capire meglio. Le compagnie aeree a causa del coronavirus hanno perso miliardi di euro e la loro liquidità sta piano piano scemando. Lufthansa ha chiuso il primo trimestre dell’anno con una perdita netta di 2,1 miliardi di euro. Il calo si confronta con la perdita netta per 342 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno. Ad aggravare le perdite anche le difficoltà della compagnia low cost Eurowings che ha accusato perdite per 57 milioni di euro. La IATA ha stimato una perdita record nel 2020 per 84,3 miliardi circa. Che quindi il business degli aerei sia in una situazione abbastanza complicata non è un segreto, nonostante la riapertura di moltissimi aeroporti, moltissimi aerei partiti e addirittura la riapertura anticipata di Linate al 13 luglio.

Il trucco

È giusto quindi ricorrere al trucco volo prenotato-volo cancellato? Senza che in mezzo sia avvenuto qualcosa di davvero grave come la scoperta di un nuovo focolaio, la chiusura di una frontiera o di uno o più scali aeroportuali le compagnie aeree decidono di cancellare i voli. Questo è possibile perché grazie alla normativa Covid non sono tenuti a rimborsarti in denaro, ma in voucher. Ovviamente la cancellazione non è dovuta al covid, ma per loro strategie commerciali oppure, ipotesi che spero non vera, per fare liquidità incassando denaro e dandoti in cambio un voucher.