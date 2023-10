Trucchi furbissimi per non buttare il tiramisù troppo liquido ed evitare di sprecare gli albumi 

Il tiramisù è venuto male? Vietato farlo finire nella spazzatura e prendi nota di questi pochi consigli per un risultato da urlo.

Che noia quando decidi di preparare un buon dolce per un’occasione speciale o semplicemente per il weekend e il risultato non è quello che speravi.

Del resto, in cucina i guai sono sempre dietro l’angolo, complici piccole disattenzioni o un po’ di sfortuna.

Ed ecco che la torta fatta amorevolmente si sgretola una volta trasferita sul piatto da portata o, ancora più comunemente, la trovi un po’ bruciacchiata.

Ovviamente, non se ne parla nemmeno di buttare il prodotto: sarebbe un vero spreco alimentare, oltre che del tempo dedicato alla preparazione.

Nei casi citati, ad esempio, puoi facilmente risolvere tagliando la torta in invitanti monoporzioni da farcire e ricoprire con panna, marmellata o crema al cacao.

In ogni caso, ci sono altri dolci che potrebbero essere ancora più delicati da trattare perché già di per sé cremosi, tipo il tiramisù.

Ma ti sei mai chiesta come rimediare ad un dolce di questo tipo venuto male? Ecco dei trucchi furbissimi per non buttare il tiramisù troppo liquido che salveranno il tuo fine pasto.

Asciutto e cremoso: ecco come fare

Il primo errore che potrebbe incidere su un infelice resa del tiramisù è la temperatura del caffè.

Usarlo freddo trae in inganno: potresti avere l’impressione che i biscotti non stiano assorbendo abbastanza liquido, lasciandoli di conseguenza troppo in ammollo.

In realtà, dovresti assicurarti di lasciare quasi asciutta la parte centrale dei savoiardi così che siano più portati a sostenere il dolce.

Trucchi furbissimi per non buttare il tiramisù troppo liquido: quanti di questi errori fai anche tu?

Ma per non ritrovarti con un dolce liquefatto, devi prestare attenzione anche alla parte cremosa.

Devi prima montare i tuorli con lo zucchero, azionando la frusta alla massima velocità per ottenere un composto chiaro e spumoso, raddoppiato in volume.

A questo punto, aggiungi il mascarpone che deve essere inizialmente incorporato a bassa velocità o con la frusta a mano.

Inoltre, se pensi di congelare il tiramisù, zucchera il caffè in fase di preparazione così che aiuti a mantenere la struttura anche una volta sgelato.

Capito come risolvere il problema dell’eccesso di liquido, non resta che dare una nuova destinazione agli albumi avanzati.

Puoi montarli a neve e unirli ai tuorli e allo zucchero per ottenere una crema più soffice e delicata oppure impiegarli in ricette di riciclo.