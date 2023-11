Vini e liquori più costosi del Mondo: quali possiamo permetterci per i regali di Natale

I vini di alta qualità che sono molto costosi sono regali desiderati che tutti amano ricevere. Ci sono vini che sono stati valutati con cifre a sei o sette zeri ed è molto difficile poterseli permettere. Ma anche i liquori hanno prezzi elevati e alcuni sono autentiche opere d’arte.

Se escludiamo le bottiglie di champagne, nella lista dei vini più costosi al Mondo troviamo al primo posto la bottiglia Romanée Conti del 2000 che è stata battuta all’asta di Sotheby’s al prezzo di 357.000 euro. La bottiglia è da 6 litri è ha fatto registrare il record per il maggior valore nel 2021. Altre bottiglie costose sono quella di Cabernet Screaming Eagle del 1992, il cui valore è di 228.000 euro, lo Chateau Lafiyte del 1787, che vale 117.530 euro.

Ma anche il Mertol Chateau Cheval Blanc del 1947, del valore di 99.257 dollari e il Bordeaux Chateau Mouton Rothschild del 1945, del valore di 84.191 euro. I vini italiani più costosi in questa speciale graduatoria sono il Barolo Riserva Montorfino di Giacomo Conterno, che costa 1.165 euro a bottiglia. Ma anche l’Amarone della Valpolicella di Giuseppe Quintarelli, che costa 1.117 euro e il Brunello di Montalcino di Gianfranco Soldera, venduto a 861 euro.

Prezzi da capogiro

Tra i vini e liquori più costosi al Mondo che sono made in Italy bisognerebbe considerare il Brunello Biondi-Santi Tenuta Greppo Annata Riserva. È stata venduta all’asta nel 2008 al prezzo di 30.000 euro e può competere con le migliori bottiglie a livello globale. Se stiamo cercando un regalo accessibile per le nostre possibilità, potremmo pensare al Barolo Monvigliero G.B. Burlotto che ha un prezzo di 591 euro. Ottimo prodotto, grande classe, ci farà fare sicuramente una bellissima figura.

Non sono solo i vini a costare tanto. Ci sono alcuni liquori in grado di competere con questi vini così pregiati. La bottiglia di whisky più costosa in Italia è stata battuta in un’asta pubblica del 2021 al prezzo di 107.800 euro ed è il Macallan Red Collection. Invecchiato 60 anni, ne esistono 5 bottiglie, la somma è notevole ma lontana da quelle che caratterizzano le aste internazionali.

Vini e liquori più costosi del Mondo, quali possiamo regalare

Il Macallan più costoso del Mondo è attualmente il Fine and Rare del 1926, battuto all’asta Sotheby’s al prezzo di 1,9 milioni di dollari. Ha superato il record precedente che apparteneva a una bottiglia Macallan battuta all’asta Christie’s di Londra nel 2018 per 1.5 milioni di dollari. Caratteristica da non sottovalutare di questa bottiglia, l’etichetta dipinta dall’artista Michael Dillon.

Il liquore più costoso del mondo è la Tequila Ley ottenuta con la distillazione dell’agave blu. Il suo costo è di 3 milioni di dollari e supera i 2 milioni pagati per appropriarsi della bottiglia Henri IV Dudognon Heritage Cognac Grande Champagne. Quest’ultima bottiglia è un autentico capolavoro, farebbe fare bella figura a chiunque, liquore invecchiato un secolo, è contenuto da una bottiglia in platino e oro arricchita da 6.500 diamanti. Ma se non possiamo arrivare a tanto, un bel regalo di Natale potrebbe essere la bottiglia di vodka Belvedere Mathusalem Luminous 6 LT. Ottima qualità e gusto raffinato, è in vendita al prezzo di 510 euro.