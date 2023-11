Il rialzo continua e sembra rafforzarsi di giorno in giorno dopo che il 30 ottobre, scadenza del nostro setup nero annuale, ha visto formare un minimo rilevante. Cosa accadrà da ora in poi? I prezzi si allineeranno a quella che è la casistica storica e continueranno al rialzo, oppure vedremo nuovi ribassi? A guardare i prezzi di oggi non possiamo che affermare che i mercati scommettono sul rally di fine anno. Come regolarsi e come mantenere il polso della situazione?

Verso nuovi massimi?

Alle ore 18:14 della seduta di contrattazione del giorno 14 novembre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.658

Eurostoxx Future

4.299

Ftse Mib Future

29.165

S&P500 Future

4.490,83.

Forte rialzo sui dati macroeconomici che continuano a confermare un atterraggio morbido dell’economia e in un contesto dove i rialzi del tassi potrebbero iniziare a sortire effetti positivi facendo rientrare l’inflazione. Questo sarebbe uno scenario che potrebbe buttare benzina sul fuoco del rialzo dei mercati azionari.

Inoltre, tutto sembra in linea con la casistica storica che vuole che il massimo annuale si formi nel mese di dicembre. Questa ricorrenza storica nel 2023 è poi rafforzata dalla congiunzione del terzo anno del decennio con il terzo anno del ciclo presidenziale americano.

Cosa moniotorare per mantenere intatta questa previsione?

Di volta in volta andremo a tracciare quali saranno i livelli di supporto che non dovranno essere rotti al ribasso. Questi sono i livelli che dovranno reggere al rialzo in chiusura di questa seduta settimanale:

Dax Future

15.133

Eurostoxx Future

4.142

Ftse Mib Future

28.080

S&P500

4.342.

I mercati scommettono sul rally di fine anno

Non ci resta che monitorare di giorno in giorno la situazione grafica. Al momento tutto sembrerebbe confermare che il rialzo possa essere solo all’inizio. Vedremo poi cosa accadrà.

Lettura consigliata

Pensione in anticipo a 61,7 anni, ecco i beneficiari e come lasciare il lavoro nel 2024 con quota 97,6