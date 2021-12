Abbiamo già illustrato i concorsi banditi da 4 Regioni per l’assunzione di 118 unità tra diplomati e laureati. In questa sede andremo oltre e illustreremo alcuni interessanti concorsi per chi ambisce alla carriera militare. C’è ancora tempo per candidarsi e le proposte spaziano tra i vari ambiti delle FF.AA.

Dunque, vietato perdersi questi concorsi a tempo indeterminato tra Polizia di Stato o Carabinieri e Ministero della Difesa.

140 commissari nella Polizia di Stato

Scade il prossimo 7 gennaio il bando (G.U. n. 97) del Ministero dell’Interno per la selezione di 140 commissari della carriera dei funzionari nella Polizia di Stato.

La selezione, per titoli ed esami, prevede delle riserve di posti, mentre tra i requisiti citiamo il non superamento del trentesimo anno di età, salvo precise eccezioni. È inoltre richiesto il possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale. Quanto al titolo di studio, la lettera f) dell’art 3 richiede (ed elenca quali sono quelle ammesse) il possesso di una laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico.

Il concorso prevede lo svolgimento di eventuale prova preselettiva, gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, le prove scritte, la valutazione dei titoli, la prova orale. Infine l’art. 4 del bando dettaglia i passaggi attinenti alla domanda di partecipazione, che dovrà avvenire online, tramite il portale della Polizia di Stato, sezione Concorsi.

La G.U. del 21 dicembre riporta il bando del Ministero della Difesa per la selezione di 19 orchestrali presso la banda musicale dell’Arma dei Carabinieri. Gli strumenti interessati sono elencati al primo comma dell’art. 1.

Tra i requisiti citiamo quello attinente l’età, compresa tra i 18 anni e il non aver superato il giorno di compimento del 40° anno (sono previste eccezioni). Inoltre è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria e il diploma nello strumento per il quale si concorre (o in uno affine, tra quelli presenti nell’allegato A).

Il bando prevede accertamenti psico-fisici, attitudinali, prove pratiche di esecuzione, la prova teorica e la valutazione dei titoli di merito. Le istanze andranno prodotte online tramite la procedura disponibile nella sezione concorsi del portale dell’Arma. Il termine ultimo per candidarsi è fissato al 29 gennaio del nuovo anno.

C’è posto per 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale

La G.U. n. 101 presenta il concorso bandito dall’Arma dei Carabinieri per 32 allievi in ferma quadriennale in possesso dell’attestato di bilinguismo (italiano e tedesco). La selezione è per titoli ed esami e i posti sono così ripartiti:

n. 22 riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP2), in servizio;

n. 10 riservati ai cittadini italiani che abbiano 17 anni di età e non superato il ventiseiesimo anno, elevato a 28 per chi abbia già prestato servizio militare.

È ben articolato il capitolo dei requisiti di partecipazione (art. 2 del bando), a cui si rimanda per tutte le singole fattispecie. Le procedure di selezione prevedono le prove di efficienza fisica, accertamenti psicofisici e attitudinali, la prova scritta e la valutazione dei titoli.

Le domande di partecipazioni, inoltre, dovranno pervenire entro il 20 gennaio, utilizzando la procedura disponibile nell’area concorsi sul sito istituzionale dell’Arma.

In chiusura, invitiamo il Lettore interessato a prendere visione integrale del bando di riferimento per tutti i relativi dettagli.

